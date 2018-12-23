德媒：全球僅存白化猩猩重返叢林

世界上僅存的白化紅毛猩猩阿爾芭。（美聯社資料圖片） 中評社北京12月23日電／德媒稱，世界上唯一幸存白化病猩猩重返婆羅洲叢林，現在和保鏢生活在一起。



據德國《世界報》網站12月21日報道稱，雌猩猩阿爾芭可能是世界上唯一幸存的白化紅毛猩猩。它是一位明星，現在也重獲自由：重返婆羅洲叢林，在印度尼西亞巴卡山－拉亞山國家公園嬉戲玩耍。



報道稱，對阿爾芭而言，長時間的籠中生活由此宣告結束。2017年4月，人們在一處偏遠村莊發現了這只當時還沒有名字的白化病猩猩。它被關在一個小小的木籠中，蓬頭垢面、反應遲緩，淺色皮膚被陽光灼傷。隨後，它被帶至動物保護組織婆羅洲猩猩生存基金會的一個站點接受護理，并有了自己的名字：阿爾芭是拉丁語，意為“白色”。衆所周知，白化病也存在於動物之中，例如白色的實驗室老鼠和白色的動物園老虎。



報道介紹，阿爾芭的皮膚、毛發和眼睛中缺少黑色素。和很多白化病患者一樣，它看起來很糟糕。但除此之外，它現在完全健康，體重28公斤。事實上，所有情況表明，它會正常終老（或許能活到35歲至45歲），而且會有兩到三個孩子。



報道稱，但人們對此并不確定。最初的計劃是讓阿爾芭逐漸適應自然環境。它和3只紅毛猩猩同伴將被帶至一處受到特殊保護的人工島。甚至搬家的日期都已確定。然而，印尼政府後來又決定不繞彎路，直接將阿爾芭放歸雨林——也因為他們不想再浪費時間。叢林應該會讓它感覺更好。不過存在危險，威脅不只來自於猛獸和同種群動物，也來自戰利品狩獵者。



報道提到，正因如此，阿爾芭被放歸野外後受到了特殊保護。負責保護它的是達雅克族人，阿爾芭所在的國家公園就位於他們的領地。據婆羅洲猩猩生存基金會的負責人透露，24名達雅克族人全天24小時分班負責照看阿爾芭。目前尚不清楚阿爾芭能否適應野外生活。如果這次放歸失敗，至少還有一個計劃：屆時還可以將它送往那處人工島。





（來源：參考消息網）