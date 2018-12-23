北京地鐵吃小龍蝦吐殼男子被行拘

男子在北京地鐵列車上吃小龍蝦，還將小龍蝦皮直接扔在地板上。（網絡） 中評社北京12月23日電／據北京日報客戶端12月21日消息，12月12日，網曝一男子在北京地鐵2號綫列車上吃小龍蝦，不聽地鐵工作人員和其他乘客勸阻將小龍蝦皮直接扔在地板上，相關視頻在互聯網傳播，造成惡劣社會影響。北京警方通報，12月20日，涉案男子梅某（28歲，河南省人）被查獲，已被依法行政拘留。



經核實，12月12日14時30分左右，梅某在海澱黃莊某購物中心購買一盒鹵味小龍蝦，此後他在2號綫地鐵列車內剝食小龍蝦并將垃圾隨地扔棄。列車乘務管理員多次勸阻，梅某置之不理，并對打掃衛生保潔員說：“你就當鍛煉身體了”。梅某換乘地鐵5號綫後，在車廂過道、座位處繼續隨地扔棄啃食後的小龍蝦皮，并與指責其行為的乘客發生爭執，造成車廂內秩序混亂。期間，梅某對指責其行為的乘客說：“我吃東西不犯法，警察來了都管不了我。”最後，梅某在地鐵宋家莊站下車時將塑料手套、食品包裝盒以及空酸奶瓶等垃圾物品故意丟棄車內。



現梅某因尋釁滋事行為已被北京警方依法行政拘留。據梅某交代，因其近來心情不好，想惡心別人，讓別人也不痛快，故此在地鐵車廂內亂扔廢棄物且不服從地鐵工作人員管理，肆意破壞社會公共管理秩序。



（聯合早報）