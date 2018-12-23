林筱淇任觀旅局長　感謝盧秀燕用人不分黨派

中評社台北12月23日電／台中市長當選人盧秀燕今天公布第五波小“內閣”人事，台北市長柯文哲競辦發言人“大學姐”林筱淇將任台中市政府觀光旅遊局長，林筱淇說，她無黨無派，感謝盧秀燕用人不分黨派。



林筱淇先前是否加入柯文哲市府團隊倍受矚目，甚至林筱淇還在個人社交網站張貼“求職”文章，如今她選擇到台中服務，林筱淇說，感謝盧秀燕用人不分黨派，她無黨無派，一心只想為民眾做事，謝謝盧秀燕願意給機會，她會全力以赴為廣大台中市民拚經濟。



據中央社報道，林筱淇說，台中是讓她感受美麗又溫暖的第二故鄉，她約2006年就在台中生活，後來到台北工作，但一直非常喜愛台中，她先前與盧秀燕不認識，這次受邀出任局長，非常感動又開心，也是她莫大榮幸，將配合盧秀燕拚經濟政策，全力發展觀光旅遊業務。



盧秀燕說，林筱淇曾就學台中，也是台中媳婦，丈夫在台中開業行醫，婚姻及家庭都在台中，“筱淇就是台中人”，這次選擇招攬林是考量林就是“我們在地的人才”，期許林筱淇大力推展台中市觀光旅遊。



盧秀燕也說，林筱淇還要兼任市府發言人角色，未來與台中市政府“新聞局長”吳皇昇共同擔任市府發言系統，因此，對市府工作一定要了解。



根據盧秀燕團隊提供資料，林筱淇1978年次，學歷含國立中興大學企管所博士候選人、國立中興大學行銷系碩士；經歷柯文哲今年競選辦公室發言人、台北市政府副發言人、悠遊卡股份有限公司發言人、柯文哲2014年競選辦公室發言人、薩巴卡瑪國際有限公司品牌顧問、資深品牌策略師。



第五波小“內閣”人事首長代理人名單今天也公布，包括文化局由副局長施純福代理、都市發展局由副局長紀英村代理、地方稅務局由副局長沈政安代理、客家事務委員會由副主任委員鄭育麟代理、研究發展考核委員會由副主任委員曾能汀代理。