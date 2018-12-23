華為成立智能計算業務部

中評社北京12月23日電／華為21日在北京召開發布會，公布其智能計算戰略，正式宣布其服務器產品綫升級為華為智能計算業務部。



據界面新聞報道，華為稱，其智能計算將圍繞算力、工程、雲邊協同和一體化解決方案四個方面，面向行業構建全棧全場景智能解決方案，加速行業智能化進程與改造。



所謂智能計算。 華為IT產品綫總裁侯金龍解釋稱，其有兩層含義：1．通過統一架構計算平台、充分的算力和豐富的計算形態，支撑人工智能的應用，提升行業向智能化轉型，提升生產效率。2．將人工智能技術應用到基礎設施中，提升計算中心效率并降低運營維護成本。



華為表示，目前來看，由於算力供應不平衡、部署場景要求高、雲邊數據無法協同互通、專業技術門檻高四大原因，導致人工智能只能在互聯網、公共安全等少數行業得以滲透普及，數據顯示，企業的AI滲透率只有4％。



侯金龍進一步認為，此前計算機產業基於摩爾定律高速發展，但隨著摩爾定律逐漸失效，以及人工智能應用的發展，算力需求供給矛盾明顯。因此華為需要通過芯片端實現加速，提供高效算力，并下降算力成本。



主流雲服務商紛紛追求基礎設施差異化，以期在激烈的市場競爭中取得優勢。對此，華為首次公開其基於ARM架構的自研處理器Hi1620，這是華為的第四代服務器平台。華為表示該芯片將在2019年推出，采用台積電7nm工藝制造，在ARMv8架構的基礎上，華為自主設計了代號“TaiShan（泰山）”核心，支持48核心、64核心配置。



（來源：聯合早報）