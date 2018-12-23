Raf　Simons為何現在離開CK？

（圖片來源：Slaven Vlasic／Getty Images） 中評社北京12月23日電／在首次亮相不到兩年後，這位設計師就離開了Calvin Klein。上個月，PVH首席執行官Emanuel Chirico批評該品牌財務表現參差不齊，在時尚方面投入存在偏差。



美國紐約——在成為品牌首席創意官不到兩年後，Raf Simons於昨天，就在其合同到期還有八個月的時間，宣布離開Clavin Klein。與此同時，品牌秋冬系列發布會將不會如期在明年二月舉辦。



這位設計師在Calvin Klein的工作贏得了業內的贊譽，但在商業上卻未能引起共鳴。此前，他曾在法國奢侈品牌Dior擔任女裝高級定制、成衣和配飾系列的藝術總監。Calvin Klein的母公司PVH集團首席執行官Emanuel Chirico上月批評該品牌財務表現不均衡，傾向於Simons領導下的“高端時尚”。



Calvin Klein公司在一份聲明中說：“在決定了一個與Simons創意不同的品牌新方向之後，兩方友好地決定分道揚鑣。”Simons的一名代表拒絕就此聲明置評。



Simons在2016年的任命得到了大張旗鼓的宣傳。這位比利時設計師以其獨特的男裝設計品牌聞名於世，并曾任職Jil Sander和Dior這樣的品牌。加入Clavin Klein後，他獲得了數百萬美元的薪水和首席創意官（Chief Creative Officer）的頭銜，全權負責這個美國超級大牌的市場營銷和設計的各個方面，他在此前從沒有如此的控制權。



從一開始，為一個以牛仔褲、內衣和刺激性營銷而為消費者所熟知的品牌聘請一位高概念化的時裝設計師，就是一個冒險的舉動。但是PVH的領導者們看到像Rlaph Lauren這樣的競爭對手因為缺乏創新而停滯不前，而歐洲的Gucci這樣的堅定擁躉則在徹底的創新改革之後迅速崛起決定放手一搏。



通過與Simons合作，Calvin Klein不僅希望為其低價產品帶來光環效應，還希望將該品牌更名為205W39NYC的高端成衣業務從營銷支出轉變為商業巨頭。



但從Simons上任伊始，他的個人審美觀與這個價值數十億美元、多層次的品牌的需求就脫節了。這個品牌更多地受到大衆營銷的推動，而非高端設計。在這個領域，Simons毫無經驗。他為成衣系列做的第一次廣告宣傳，得到的反饋褒貶不一。由長期合作者Willy Vanderperre拍攝的廣告，充滿了藝術氣息，冷漠無情，遠非該品牌著名的性感極簡主義風格。