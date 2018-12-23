北京1141條背街小巷月底前完成整治　

中評社北京12月23日電／ 日前，記者從市城管委了解到，到本月底前，城六區及通州區將有1141條背街小巷完成整治，展露新顔。目前，除了通州區仍有16條背街小巷在進行最後收尾工作外，其餘已全部完成整治工作。對整治完的背街小巷還將進行逐條驗收，并向社會公示合格名單。



背街小巷整治後展露新顔



據了解，今年城六區及通州區背街小巷環境整治提升的年度任務為1141條，其中核心區有615條，朝陽、海澱、豐台、石景山、通州區共計526條。



截至目前，已有1125條背街小巷整治提升完工，包括被納入今年重要民生實事項目的615條核心區背街小巷，通州區仍有16條在進行收尾工作，預計月底前也將完工。



今年以來，東城區的三眼井胡同、沙灘北街、草廠七條、大佛寺東街、藏經館胡同，西城區的小石碑胡同、光明胡同、鐵樹斜街、壽長街二條、柳巷北分岔等一批街巷先後完成品質提升，梯次亮相。這些整治提升後的背街小巷，有的為市民騰出了公共空間，增加了服務設施，有的提升了綠化景觀，恢複了胡同肌理，展現了古都風貌，切實改善了群衆身邊環境，讓群衆獲得感、幸福感不斷提升。



每條街道都配備責任規劃師



據市城管委相關負責人介紹，此前曾有市人大代表提出，為了防止出現“千街一面”的問題，在街區設計時建議嘗試更加多元化的方式，因地制宜打造不同的景觀。



對此，市城管委在今年的整治工作開始前，結合《背街小巷環境整治提升設計管理導則》、《街道更新治理城市設計導則》，從街巷地理位置、區域特點出發，依據歷史文化街區和非歷史文化街區的不同要求開展設計。每個街道都配有責任規劃師，全程參與，深入挖掘街巷的歷史底蘊，反複走訪群衆、沿街單位，收集轄區內需求，最終形成功能定位、風貌和諧、服務設施完善等綜合提升的街巷設計方案并在街巷內公示，以獲取最大範圍內轄區公衆的認可。