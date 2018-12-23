美通過“西藏旅行對等法”，尼泊爾民間譴責

中評社北京12月23日電／美國總統特朗普19日簽署“西藏旅行對等法”，使其正式成為法律。22日，尼泊爾民間機構“尼中合作協會”發表聲明，譴責美國幹涉中國內政，并呼籲尼泊爾政府不要參與到擾亂地區和平與穩定的活動中去。



以下為聲明全文：



美國白宮批准了由國會參議院和代表委員會通過的“對等進入西藏法案”，使之正式成為美國法律。“對等進入西藏法案”又稱“西藏旅行對等法”，這是對中國內政的嚴重幹涉，也是美國國會遏制中國發展的又一動作。



根據所謂的“西藏旅行對等法”的要求，中國政府必須允許美國記者、外交官和游客不受限制地前往西藏。此外，反對該法的中國官員還將被限制進入美國。這一法案的主要目的是讓美國人可以自由地進出西藏。但實際上，美國的法律明顯地反映出美國的初步意識形態，即美國法律高於國際法。



西藏自古以來就是中國不可分割的一部分。美國國會批准這項法案不僅嚴重違反國際關系基本准則，也是對中國內政的嚴重幹涉。我們對白宮批准“對等進入西藏法案”表示嚴重關切，對美國幹涉其他國家內政的這一動作表示嚴重關切和深切擔憂。此外，美國國務卿蓬佩奧在12月18日會見尼泊爾外交部長賈瓦利時稱，尼泊爾將在“印太戰略”中發揮核心作用。兩人就“印太戰略”及尼泊爾在其中的核心地位進行了自由、公開地討論，還對包括朝鮮在內的全球問題表示了嚴重關切。我們強烈反對美國此類極端幹涉他國內政的行為。



我們對尼美部長級會議表示懺悔，這無疑危害了中尼歷史性的雙邊和相互關系，對地區和平與穩定造成了負面影響，最終擾亂了和平進程和穩定。我們要求尼泊爾政府不要參與和支持擾亂地區和平與穩定的此類活動。



對於美國通過“西藏旅行對等法”，中國外交部發言人華春瑩20日曾表示，中國堅決反對該法案的簽署，該法案嚴重違反國際關系基本准則，粗暴幹涉中國內政，向“藏獨”分子發出嚴重的錯誤信號，對中美交流合作具有嚴重危害性。如美方將該法案付諸實施，將對“兩國在重要領域的溝通合作造成嚴重損害”。



（來源：環球網）