入伍後怕苦拒服兵役　被納入嚴重失信名單

中評社北京12月23日電／關於



對拒服兵役新兵張欣處理的



通報



張欣，男，身份證號：52222119990205＊＊＊＊，碧江區河西街道辦事處青年，銅仁市第十五中學往屆畢業生。在2018年征兵過程中，該青年自願在全國征兵網報名應征，通過了碧江區征兵辦公室組織的體格檢查和政治考核，并審批定兵。入伍前，碧江區征兵辦公室集中136名（含張欣）擬定兵應征青年反複進行了針對性思想教育，安排其參加了為期4天的役前集訓，并按上級要求簽訂了《入伍承諾書》。入伍後不久，張欣以怕苦怕累為由拒服兵役，所在部隊及時組織新兵連幹部、班長、骨幹進行教育引導。區人武部領導及河西街道武裝部部長、幹事會同其家長多次到部隊與張欣本人溝通，宣講兵役政策，鼓勵其積極適應新訓期間部隊管理要求，安心部隊生活、立志崗位成才。同時將拒服兵役有關處罰規定，向張欣曉以利害，但均無濟於事，最終被部隊依據《中國人民解放軍紀律處分條例》（試行）予以除名。



張欣拒服兵役問題，幹擾了兵役機關的工作精力，給所在部隊的管理帶來了負擔，其行為嚴重違反了《中華人民共和國兵役法》《貴州省征兵工作條例》。為切實維護兵役制度的嚴肅性，警示教育全社會適齡青年，根據《關於進一步加強新形勢下征兵工作的意見》（黔黨發［2012］34號）和《關於印發〈解決入伍新兵拒服兵役問題暫行辦法〉的通知》（軍動〔2018〕238號）之規定，并報請區人民政府批准，決定對張欣進行以下處罰：



對張欣本人因思想原因拒絕服兵役，對其進行1周以上的封閉式兵役法規教育和軍事訓練，由區人武部指導河西街道武裝部具體組織實施； 責成其家庭承擔體格檢查、政治考核費用1600元，到廣西部隊駐地做思想工作費用8000 元，共計9600元；由區民政局實施，收繳經費納入新兵征集優撫優待和大學生入伍獎勵工作經費； 對張欣按照文件規定不低於2018年碧江區優待金2倍標准，處以4倍罰款32000元，由區民政局實施，收繳經費納入新兵征集優撫優待和大學生入伍獎勵工作經費； 區人力資源和社會保障部門不得將其錄用為公務員或參照公務員法管理單位工作人員和事業單位工作人員，由區委組織部、區人社局和各相關單位共同實施； 三年內不得給予信貸優惠政策支持和利率優惠支持，納入履行國防義務嚴重失信主體名單，區人武部協調中國人民銀行銅仁市中心支行指導碧江區各家銀行共同實施。8其本人和家庭成員不得納入困難補助及保障性安居工程保障範圍，由區民政局、區住房和城鄉建設局組織實施。