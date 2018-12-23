中國流動人口已連降3年

中評社北京12月23日電／根據國家衛健委最新發布的數據，全國流動人口規模從2015年之前的持續上升轉為緩慢下降，2017年下降到2．44億人。



國家衛健委2018年12月22日在京發布《中國流動人口發展報告2018》（簡稱《報告》）。《報告》回顧了改革開放40年來我國人口流動遷移的歷程，對流動人口在新時代的新特征、新趨勢進行了分析。



《報告》指出，從2015年開始，流動人口規模發展出現新的變化。全國流動人口規模從此前的持續上升轉為緩慢下降，2015年國家統計局公布全國流動人口總量為2．47億人，比2014年下降了約600萬人；2016年全國流動人口規模比2015年份減少了171萬人，2017年繼續減少了82萬人至2．44億人。 其中，2017年年末，全國農民工總量達2．9億人，外出農民工為1．7億人。



《報告》指出，20世紀80年代以來，我國流動人口規模的變動過程大致可以分為三個時期：第一個時期是80年代初期至90年代初期，隨著《關於農民進入集鎮落戶問題的通知》的發布，國家放寬了對農村人口進入中小城鎮就業生活的限制，促進了農村人口的鄉城轉移，我國流動人口規模從1982年的657萬人增加至1990年的2135萬人，年均增長約7％。



第二個階段是1990～2010年，流動人口規模以更快的速度增長，從1990年的2135萬人增加至2010年的22143萬人，年均增長約12％。第三個階段是2010年以來至今，這段時期相對緩和，2010～2015年的流動人口增長速度明顯下降，年均增長約2％。



最近幾年，我國勞動力，尤其是農民工有從東部沿海地區向中西部地區回流的現象，勞動密集型產業和資源密集型產業向中西部地區轉移，勞動力伴隨產業流動的過程也將會再次優化人力資本在區域間的配置，從而提高勞動生產力。



《報告》還顯示，我國老年流動人口規模在2000年以後增長較快，從2000年的503萬人增加至2015年的1304萬人，年均增長6．6％。全國流動人口中老年流動人口的比例在2000～2015年間有小幅增加，2000年為4．9％，2015年為5．3％。



流動兒童的快速增長始於20世紀90年代，從1990年的459萬人增加至2000年的1982萬人，增加了3倍以上；2000～2010年繼續快速增加，2010年增加至3581萬人，增幅高達40％以上，全國兒童中流動兒童的占比上升至12．8％。2015年的人口抽樣調查結果表明流動兒童規模較2010年下降了155萬人，降幅為4％，但全國兒童中流動兒童的占比基本保持不變。