美司法部又逮捕一名中國工程師　罪名老一套

中評社北京12月23日電／根據路透社報道，美國司法部周五對外宣稱已於20日逮捕了一名名叫譚洪進（音）的中國公民，稱其從他任職的一家美國石油公司竊取了與價值超過10億美元產品有關的商業機密。美國司法部稱，譚洪進涉嫌下載了數百份與制造一種“下游能源市場研發產品”相關的文件，并計劃將這些文件提供給他將任職的一家中國公司。



在12月20日的同一天，美國司法部還對任職於中國天津一家公司的兩名中國公民提起訴訟，指控他們在十多年的時間里與中國國家安全部門聯合開展了一場廣泛的黑客活動，涉嫌滲透45家美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他數據。美國聯邦調查局（FBI）已對兩名中國公民發出全球通輯令。美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷聲稱，“中國的目的很明確，就是以非法手段取代美國的超級大國地位。”



同一天遭逮捕的譚洪進據其LinkedIn頁面信息顯示為自2017年5月以來，一直在跨國能源公司菲利普斯66公司（Phillips 66）在俄克拉荷馬州巴特爾斯維爾（Bartlesville）的部門任技術專家。信息顯示，這家公司成立於1875年，總部位於休斯頓，是一家能源生產和物流公司。Phillips 66也發聲明表示，正協助聯邦調查局（FBI）調查涉及該起的案件，但拒絕發表評論。



消息顯示譚洪進目前仍被拘留，他的預審和拘留聽證會定於下周舉行。



在此之前，美國曾多次以竊取商業機密為由指控并逮捕在美工作的華裔工程師。而20日，美國司法部一日連訴三名中國公民，不能不讓人懷疑這是出於政治目的發起的一場構陷。



針對譚洪進被捕一案，中國外交部目前還未表態。但在21日的新聞發布會上，新聞發言人華春瑩針對美司法部起訴兩名中國公民表示，美國作為當今世界第一強國，不僅妄自尊大、自私自利，而且出於維護自身霸權的狹隘零和思維，對打壓別國正當發展權利無所不用其極，甚至不惜捏造事實、無中生有。這與它大國的地位不相符。這樣的一個美國對世界的和平與發展不是好事，從長遠看也不利於美國自身利益。



聯想起最近相當長時間內美國對中國科學家、留學生和在美華人“從事間諜活動”的連續指責，中國社會科學院美國所副所長倪峰日前在接受《環球時報》記者采訪時表示，今天美國所做的一切已經和近七十年前的“麥卡錫主義”有了很多類似的地方。倪峰指出，在麥卡錫所處的冷戰時代，美國的所作所為是源於對共產主義根深蒂固的恐懼，而在今天，美國對中國的恐懼已不再是意識形態層面，而源於一種在科技、國力上被超越的擔憂。在這一背景下，作為維護國家利益的隱秘力量，美國的司法、情報部門最先有所動作不足為奇。



但倪峰同時認為，從皮尤調查中心的數據看，美國普通大衆對中國的好感度在近些年持續增加，即便今年因貿易戰的緣故下滑了兩三個百分點，但好感度仍比前些年高不少。倪峰認為，“這是由於兩國社會交往的頻率與範圍都不斷增加，從日常生活而非戰略層面審視中國的美國大衆與精英階層在對華看法上出現了嚴重割裂。美國大衆看到的是一個越來越親和、發展而非此前被‘妖魔’’的中國。”



（來源：環球網）