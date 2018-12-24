中評關注：柯家軍開枝散葉　開啟藍白合作？

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲幕僚“大學姊”、前柯辦發言人林筱淇23日拋出政壇震撼彈，林與中國國民黨台北市長當選人盧秀燕共同召開記者會，宣告未來將出任台中市“觀光局長”兼市府發言人。柯家軍開枝散葉進入藍營市府，林筱淇並非頭一遭，北市府前大陸工作小組執行長饒慶鈺日前也宣告將任新北市府的秘書處長，藍白關係走向值得關注。



2018九合一選舉中，民進黨與柯文哲殺得刀刀見骨，最後由柯文哲大幅領先民進黨、險勝中國國民黨爭取北市長連任成功，選後綠白關係成為民眾茶餘飯後話題，但從台北市“立委”補選、柯黑大魔王民進黨市議員王世堅依舊重砲批柯、蔡柯會互動冷淡等面向看來，綠白之間的關係依舊冰凍三尺，不僅民進黨內論調不一，且也沒有“黨內代表”正式與柯討論修補。



柯文哲勝選後，北市府小“內閣”一直是各界矚目焦點，但柯文哲卻說“不急，放著慢慢找”暗藏人事佈局玄機，民進黨籍副市長陳景峻雖替柯站台造勢遭民進黨秋後算賬還未定結果，但已確定將掛冠求去，綠白間的溝通橋樑“不見”，似乎也預告綠白關係陷入冰點。



反觀藍白關係，卻不可同日而語，藍營大老、前“立法院副院長”饒穎奇之女饒慶鈺日前日前宣布將跳到國民黨侯友宜新北市府任秘書處長，而柯文哲也大方表達“給了饒慶鈺安排柯侯會的工作”。柯文哲幕僚、“柯家軍”代表之一的林筱淇也將入盧秀燕小“內閣”，而林日前在臉書PO文“能力不足”無緣續留北市府，想在台北、台中找工作，便有跡可循。



面對市府人事，僅剩柯文哲的台北市政府還未公佈，人事緊湊下，柯文哲仍放人到未來的藍營執政縣市，明顯可見柯在綠白關係感冒的當下，正在對藍營縝密佈局，柯文哲口中的“沒有藍綠”的自己，顯然正在加強對藍營的溝通，未來柯文哲會不會捨綠就藍，開啟藍白合作的新頁，仍待細細觀察。