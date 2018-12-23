美國聯邦政府停擺　各州協助國家公園運作

中評社香港12月23日電／在美國聯邦政府停擺期間，國家公園將僅保留主要員工，數州動用自己的資源，確保公共廁所的清潔，並保持遊客中心開放。



由於國會山莊和美國總統特朗普為了蓋美墨邊境高牆的預算槓上，在聖誕節的旅行高峰季，聯邦設施卻全面關閉，僅留下必要的服務。



據中央社報道，美國國家公園管理局表示，本週國家公園將維持“盡可能開放”，在明年1月聯邦政府為期3天的停擺，大約2/3的公園、紀念園區將維持開放。



猶他、亞利桑那兩州的共和黨籍州長已經承諾介入，部分原因是為了保護在全美最壯觀景色之中及其周圍，仰賴觀光客消費的在地商家。



亞利桑那州長杜席昨天在聲明中說：“不管華盛頓發生什麼事，大峽谷在我們看管下絕不會關閉。”杜席表示，亞利桑那州旅遊局將協助確保公廁都是乾淨的、垃圾都是集中的、接駁巴士是可運行的。



猶他州觀光局營運經理瓦雷拉表示，境內全部5座國家公園將全部維持開放，其中3座最受歡迎的，在聯邦政府停擺之際，將由州政府扛起營運成本。



瓦雷拉說，齊昂國家公園光是去年12月22日到27日間，就吸引10萬7000名遊客。



公園管理局的網站顯示，紐約州將提供資金，以利自由女神像和艾力斯島在聯邦政府停擺時能保持開放。



非營利組織美國大煙山協會將提供資金給大煙山公園遊客中心，協助這座位在田納西州和北卡羅來納州交界的國家公園維持人事、公廁清潔、垃圾清運。