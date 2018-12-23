印尼火山噴發引發海嘯　至少168死

中評社香港12月23日電／印尼官員今天表示，印尼巽他海峽附近海灘昨夜遭到火山噴發引發海嘯襲擊，目前造已成至少168人喪生。



中央社報道，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波表示，目前死亡人數是168人，745人受傷，30人失蹤。



印尼當局稍早表示，巽他海峽的火山島喀拉喀托之子昨夜噴發引發海嘯，海嘯襲擊南蘇門答臘海灘以及爪哇西端，造成人員傷亡和建築物毀損。

