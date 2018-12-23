【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
印尼火山噴發引發海嘯 至少168死
http://www.CRNTT.com
2018-12-23 16:06:08
中評社香港12月23日電／印尼官員今天表示，印尼巽他海峽附近海灘昨夜遭到火山噴發引發海嘯襲擊，目前造已成至少168人喪生。
中央社報道，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波表示，目前死亡人數是168人，745人受傷，30人失蹤。
印尼當局稍早表示，巽他海峽的火山島喀拉喀托之子昨夜噴發引發海嘯，海嘯襲擊南蘇門答臘海灘以及爪哇西端，造成人員傷亡和建築物毀損。
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
海嘯襲印尼巽他海峽 62死近600傷
(2018-12-23 13:23:05)
印尼海嘯暫無中國公民傷亡報告
(2018-12-23 12:52:05)
印尼火山爆發引發海嘯 死亡人數增至43
(2018-12-23 11:17:17)
海嘯襲印尼巽他海峽 43死584傷
(2018-12-23 09:49:44)
印尼設198肅貪專線 開放民眾舉報貪腐
(2018-12-20 15:10:57)
印尼國會效率差 副議長：議員要跑選舉
(2018-12-04 17:04:08)
印尼網路霸凌氾濫 總統佐科威也受害
(2018-11-30 16:49:31)
印尼獅航空難遇難者身份鑒別工作結束
(2018-11-25 09:41:19)