﻿僭建案　反對派無理施壓破壞法治

中評社香港12月23日電／律政司刑事檢控專員梁卓然日前表示，不就律政司司長鄭若驊大宅涉僭建一事檢控鄭若驊，但決定檢控與其大宅相連的三號屋業主、鄭若驊丈夫潘樂陶僭建水池。反對派質疑這一決定，要求梁作出進一步解釋。有法律界人士表示，刑事檢控舉證十分嚴格，認為刑事檢控專員的決定合理。亦有政界人士批評，反對派企圖逼迫刑事檢控專員進行檢控，是對香港法治的嚴重破壞。



梁卓然日前發表聲明，表明不檢控鄭之後，公民黨立法會議員楊岳橋向傳媒聲稱，雖認同今次是一貫處理檢控涉及敏感人物的手法，但應進一步公開獨立法律意見的全文，包括解釋不檢控鄭若驊的原因。民主黨立法會議員林卓廷亦稱，律政司應進一步公開屋宇署結果的詳情，以及外判資深大律師蔡維邦的完整法律意見。



大狀：刑事檢控舉證嚴格



香港法學交流基金會執行主席、大律師馬恩國表示，刑事檢控舉證十分嚴格，現時無證據顯示有關僭建物是鄭若驊購入後建造，而且絕大多數刑事罪行，必須有證據證明被告人的犯罪動機，否則難以入罪。但目前表面證據無法證明鄭若驊是主動犯罪，“佢最多只係被動僭建，人哋僭建咗留低畀佢。”



工聯會立法會議員何啟明認為，司法獨立是香港一直賴以成功的核心價值，應相信刑事檢控專員獨立判斷。而且專員已檢視多方情況及證據，不檢控的決定有理有據。



（來源：大公報）



