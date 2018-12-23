日皇明仁85歲壽誕　不會忘記二戰許多人喪生

中評社香港12月23日電／日皇明仁今天過85歲生日，本月20日他開記者會發表生日感言，明年4月將退位的明仁語帶哽咽感謝人民長久以來的支持，還表示不會忘記二次世界大戰有許多人喪生。



明仁2019年4月30日將把皇位傳給太子德仁。明仁今天過生日，是他在皇位上最後一個生日。



今天掌管皇室事務的宮內廳在皇宮東庭舉行活動，開放一般民眾前來祝賀明仁壽誕。明仁伉儷、太子德仁伉儷、二皇子秋篠宮文仁伉儷及女兒真子、佳子等皇族站在長和殿陽台向民眾致意。



中央社報道，明仁致詞說：“很遺憾的，今年有多處發生災害，有的民眾因此失去家人或親友，也有人受災，想到現在還有人過著不便的生活，深感憂心。”



他說：“冬至已過，再過幾天就要迎接新年，願大家迎接一個好年，祝大家健康、幸福。”



截至上午11時30分止，來賀壽的訪客超過5萬7000人，是1989年平成時代開始以來的新高紀錄。



明仁20日在皇宮舉行記者會，發表生日感言。他表示，自即位以來，一邊探求符合憲法規定的象徵天皇作法，一邊執行職務，在傳位前仍會持續這麼做。



回顧過往，他說，記得自己11歲時二次大戰結束，1952年18歲時舉行成年儀式，接著舉行立皇太子儀式。同年舊金山和約生效，日本重返國際社會，常接見到任的各國使節。他於1953年受邀出席英國女王伊莉莎白二世加冕儀式，在那前後半年多，出訪多國。



他細數過往包括1953年奄美群島回歸日本、1968年小笠原群島回歸日本，1972年沖繩回歸日本。



他表示，包括二次大戰在內，沖繩經歷了很長的苦難史，從他身為皇太子時以來，與美智子一同訪問沖繩共11次，努力了解沖繩歷史與文化。對於沖繩民眾持續忍受的犧牲一直很關心，這份關心今後也不變。