﻿張路江講述創作歷程籲兩地藝術家多切磋交流

中評社香港12月23日電／今次展廳內《金色維港》、《秀色香濃》、《維港溫柔》的創作者、中央美院教授張路江昨日上午作主旨演講時指，第一階段展覽效果令人滿意，這與兩地主辦機構幾個月來的通力合作密切相關，希望日後能有更多機會來港與藝術界的專家和青年學子對話交流。



畫作二次加工 精益求精



張路江表示，團隊在赴港創作前，已經對香港近六十個值得描繪的節點作了詳細梳理，最終確定了“五天內完成二十個節點”的任務，抵港後更是馬不停蹄地兵分三路實地考察，團隊通過捕捉都市繁華盛景和郊野悠然風光的點滴細節，以縱深空間感展現城市厚度，通過紅藍綠的主色調展現香港動靜結合的獨特魅力。



張路江說，第一階段的展覽總體上圓滿順利，離不開內地與香港多家主辦、支持和協辦機構的通力合作、密切配合。他以自己與中央美院院長範迪安合作的《東方之珠 浪漫依然》為例，“在香港完成的初稿效果並不盡善盡美，之後運回北京中央美院大本營經過‘二次加工’才有了今天大家看到的效果。”他表示，繪畫從業者往往對藝術精益求精，香港主辦單位充分理解這種創作心態，令大家十分感動。



“短短七天寫生時間實在太短，不足以真正深入了解香港社會民情。”張路江希望未來能有更多類似的機會，與香港業界大師就西方油畫潮流和中國傳統水墨技藝切磋交流，亦期待可以與有志在藝術領域長遠發展的香港青年多溝通，為培養中國畫壇的傳承者出一分力。



（來源：大公報）