3D打印的機器人手能“彈”鋼琴

中評社香港12月23日電／英國劍橋大學研究人員在新一期美國《科學·機器人學》雜誌上發表報告說，他們用3D打印技術製造出一種機器人手，只需移動手腕，就能在鋼琴上“彈”出簡單的音樂片段。



新華社報道，人手是一個非常複雜的系統，想要在機器人身上重現人手的靈活性和適應性是一個巨大的挑戰。當前大多數先進的機器人也還不能完成人類幼童就能輕易完成的手部操作。



近年來，得益於3D打印技術的進步，很多柔性材料也開始應用到機器人設計中來。劍橋大學研究人員利用剛性和柔性材料，以3D打印技術複製了人手的骨頭和韌帶，但不包括肌肉和肌腱。儘管這種機器人手的活動範圍與人的手比還有限，不過依靠其機械設計，仍然能較大幅度地活動。



研究人員利用編程方法，讓機器人通過移動手腕就能“彈”出不同風格的音樂片段，但其手指仍不能自由活動，因此這叫“被動”運動。研究人員指出，可以利用這種“被動”運動讓機器人完成很多動作，如散步、游泳或飛行。



研究人員表示，人體的骨骼、韌帶和皮膚等有助於人類實現很多靈巧活動，通過先進的3D打印技術製造出與人手很像的機器人

手，有助於研究這種生理結構的重要性。這還將有助於對骨骼動力學更深的研究，實現更復雜的任務。