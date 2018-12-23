印尼海嘯死亡人數达168人，745人受傷

12月23日，受海嘯襲擊後，印尼警察和軍人在房屋廢墟搜尋受害者。（東方IC圖） 中評社北京12月23日電／外媒稱，印尼海嘯死亡人數已上升至168人。



據法新社報道，印尼當地官員稱，印尼海嘯已造成至少168人死亡，745人受傷，30人失蹤。



台灣“中央社”報道稱，有8名台胞在印尼旅行的台胞因海嘯受困山中，其中2人傷勢較重，等待送醫救治。目前，台灣方面已和受困台胞取得聯系。



綜合外媒報道，海嘯發生時，一個名為“十七”（seventeen）的樂隊正在舞台上表演，前方坐著享受音樂觀衆。沒想到下一秒，舞台被力道強勁的海浪從後方襲擊，不管是人還是樂器，都掉進了海水裡，而一旁來不及逃跑的民衆則是不停發出慘叫聲。



《衛報》稱，該樂隊隨後發表聲明表示，他們的一位貝斯手和經紀人在海嘯中死亡，另外有四名成員失蹤。



印度尼西亞國家抗災署此前發布消息證實，印尼巽他海峽附近的萬丹省當地時間22號晚遭海嘯襲擊。據英國廣播公司（BBC）報道，這次海嘯是由於巽他海峽中的喀拉喀托火山噴發引起的。喀拉喀托火山其實是一座火山島，海拔800多米，水上面積大約10．5平方千米。有記錄顯示，1883年，喀拉喀托火山大爆發就曾引發大海嘯，據稱當時摧毀了數百個村莊和城市，造成3萬多人遇難。



另據央視新聞客戶端消息，受災最嚴重的是板底蘭和西冷地區，目前救援人員正在現場搜救。



（澎湃新聞）