馬英九首場簽書會　書迷熱情泛藍團體抗議

中評社台北12月23日電／馬英九今天舉行“八年執政回憶錄”簽書會，現場熱情書迷擠得水洩不通；也有藍天行動聯盟成員到場抗議，並買書進場當面向馬英九表達訴求，引發維安一陣緊張。



馬英九20日“八年執政回憶錄”新書發表會，今天舉行首場簽書會，數百名書迷抽號碼牌等待簽名，簽書會現場熱鬧不已。



中央社報道，一名來自河南省的陸生，凌晨4時就到現場排隊，在友人幫忙排隊下共簽了8本書；也有馬迷一口買了200本書，將分送親朋好友，並高喊“馬總統，我們永遠愛您”；一位從上海來台的王姓男子，簽書外，還自帶墨寶送給馬英九；也有馬迷送一束花。



不過，簽書會現場仍有許多小插曲，除場外有藍天行動聯盟抗議，要求馬英九承諾不選2020年“總統”大選外，聯盟副主席錢達也購買一本新書，抽號碼牌等候簽名，引起維安一陣緊張。



輪到錢達排隊等候簽名時，由於他遭質疑在場外有推人之嫌，引發他的不滿。但其他讀者則是不滿錢達影響會場秩序，一度要求他離場，後來錢達在旁人安撫下，來到馬英九面前簽書。錢達當場向馬英九抗議維安問題，“您是民主的總統”，馬英九起身溝通後，最後錢達平和離場。



今天簽書會共發出200多張號碼牌，馬迷十分捧場。“八年執政回憶錄”一書，由馬英九口述，前“總統府”副秘書長蕭旭岑撰寫。馬英九表示出新書的目的，是為了見證歷史、分享經驗、反省檢討。