日媒：日本政府百萬億日元預算或成常態

中評社香港12月23日電／日本政府21日在內閣會議上敲定了一般預算總額為101.4564萬億日元（約合人民幣6.3萬億元）的2019年度預算案，原始預算首次突破100萬億日元大關。共同社分析出，為應對消費稅增稅的財政支出增加成為主要原因。這一經濟刺激措施除了2020年度也將實施外，創新高的社會保障費和防衛費的增大壓力也將持續，預計“百萬億日元”預算今後或成為常態。抑制經費被推遲，到2025年度實現中央和地方“基礎財政收支”出現盈餘的政府目標變得越發嚴峻。



2019年度政府預算案中，以無現金結算時的積分返點和提升地區防災能力的“國土強韌化”為主總計寫入了2.028萬億日元的經濟刺激對策費。加上幼兒教育和保育免費化等社保領域的新措施，除去經濟對策的一般支出也比2018年度原始預算多出約1.7萬億日元，達到99.4285萬億日元。



2020年度，制定了3年計劃的國土強韌化經費約1萬億日元已內定為經濟對策，高等教育免費化等也推升財政支出。若遵循《中期防衛力整備計劃》（中期防），防衛費的核心部分預計將增加1.1%左右，政府預算總額超過百萬億日元已板上釘釘。



2019年度半年的10%消費稅增稅收入在2020年度將為全年，稅收增加有提振財政的效果，但美中貿易摩擦及東京奧運結束後的下滑或給經濟潑冷水，稅收有可能增長乏力。另一方面，戰後第一次嬰兒潮時期出生的“團塊世代”2022年後將成為75歲以上的老年人，以醫療為主的社保費將加速增長。在首相安倍晉三結束自民黨總裁任期的2021年9月前後，財政運營將迎來困難局面。



關於表示財政的政策經費通過借款外方式籌措的基礎財政收支，2019年度中央政府仍有約9.2萬億日元赤字，政府在本月彙總的財政支出改革進度表中未能著手調整社保支付與負擔。如果預算膨脹演變成慢性，已多次延期的財政盈餘目標或終將成為泡影。