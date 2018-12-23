美專家推測可能爆發第三次世界大戰的地方

中評社香港12月23日電／美國陸軍戰爭學院(United States Army War College)客座教授羅伯特·法利（Robert Farley）在《國家利益》發表文章說，南海、烏克蘭、波斯灣和朝鮮半島仍將是2019年的熱點地區，這些地區有可能爆發第三次世界大戰。



衛星新聞據文章稱，法利認為，中國和美國打貿易戰，在南海發生對抗，因此，南海是一熱點地區。目前，中美之間的鬥爭還限於經濟制裁和關稅爭端，但隨著雙邊關係的惡化，衝突可能超越這些範圍。



法利稱，另一個可能爆發世界大戰的地方是烏克蘭。 他回顧了最近發生的刻赤海峽事件，並指出，該事件導致該地區緊張局勢加劇。 與此同時，筆者認為，俄羅斯是最有可能對烏克蘭總統選舉之前"破壞現狀"不感興趣，反過來，這又可能帶來不確定性。 鑒於美俄之間持續的緊張局勢，即使是一個小小的衝擊，也可能破壞過去幾年該地區保持的不穩定的平衡，法利警告說。



法利認為，第三個熱點地區是波斯灣。由於美國對伊朗經濟施壓，以及也門和敘利亞衝突，緊張局勢日益加劇。鑒於該地區的戰略重要性，任何不穩定可能導致美國、俄羅斯甚至中國之間的公開衝突。



法利說，第四個熱點地區是朝鮮半島。他認為，儘管最近美國和朝鮮都提出了和平倡議，華盛頓與平壤之間的關係隨時都可能惡化。此外，其他重要參與者中國和日本在朝鮮問題上存在分歧。



法利總結道，中美關係惡化"預示著未來的災難"，而隨著時間的推移，熱點可能會出現在其他地區。