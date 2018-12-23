聯邦政府再“停擺”凸顯美國政治分裂

中評社北京12月23日電／美國參議院22日短暫復會討論臨時撥款法案，但並未達成一致。由於此後參議院將休會至27日，22日凌晨開始的部分聯邦政府機構“停擺”預計將延續至聖誕節後。這已是特朗普政府上台以來第三次陷入“停擺”困境。



新華社報道，分析人士指出，美國政府再度“停擺”凸顯美國政治困境，反映民主和共和兩黨政治分歧愈發難以彌合，華盛頓的政治公信力也被進一步消磨。



政治分歧難彌合



此次臨時撥款法案在國會“難產”導致部分聯邦政府機構“停擺”，主要是因為民主和共和兩黨在美墨邊境隔離墻經費問題上分歧嚴重。



在美國和墨西哥邊境修建隔離墻是美國總統特朗普在2016年大選中的競選承諾。為兌現承諾維持選民支持，他執意要求國會批准50億美元建墻經費，但遭到民主黨強烈反對。



19日晚，參議院曾表決通過一項臨時撥款法案，該法案確保聯邦政府正常運行至2019年2月8日，但不包含特朗普要求的建墻經費。在特朗普明確表示將拒絕簽署後，共和黨人隨後憑藉席位優勢在眾議院強行通過加入57億美元建墻款的修改版臨時撥款法案，但該版本21日未能獲得參議院批准。兩黨互相攻訐，絲毫沒有顯示妥協退讓的意願，最終導致部分政府部門“停擺”。



分析人士指出，共和黨方面強推加入建墻款的修改版撥款法案，是由於國會眾議院控制權將於明年1月初被民主黨掌控，爭取這筆費用將更加困難。眼看“要錢”窗口即將關閉，受到保守派選民壓力的共和黨人只能孤注一擲。



但民主黨方面一直以來堅決反對共和黨的建墻計劃，認為邊境墻低效、毫無必要且耗資巨大。由於在僅僅大約半個月後就可重新掌控眾議院，民主黨人鮮有動力在建墻問題上做出妥協。



此次政府“停擺”成為過去一年美國黨派紛爭和政治分裂的一個“縮影”。即將卸任的眾議院議長、共和黨人保羅·瑞安日前在講話中直言，美國政治已經“破碎”。他表示，無論兩黨最終是否能就臨時撥款法案達成協議避免政府“停擺”，互不妥協而只知黨爭的兩黨未來都會面臨更大問題。

