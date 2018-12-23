九合一選舉失敗　游盈隆：盼蔡英文有所反省

中評社台北12月23日電／民進黨主席補選候選人游盈隆今天表示，蔡英文執政時間還有一年半，盼蔡英文經過九合一選舉失敗教訓，可以有所反省。民進黨則表示，該調整的一定會調整，會更謙卑傾聽民意，讓政策更符合民眾期待。



中央社報道，將參加民進黨主席補選，台灣民意基金會董事長游盈隆下午受邀出席“扁學研討會”演講，除分析前“總統”陳水扁跟蔡英文執政風格不同外，他也建議，蔡英文執政時間還有一年半，希望經過這次九合一選舉失敗的教訓，可以有所覺悟、反省，讓以後的路更好走。



他說，民進黨應給予蔡英文鼓勵跟支持，當然做不好的時候也應該講真話，讓政府運作可以更好、更健康。



民進黨發言人林琮盛則表示，民進黨對九合一選舉的檢討沒有停止，待選出黨主席後，將成立執政興革會議，檢討施政困境與解決方式；行政部門也沒有停止檢討，該調整的一定會調整，會更謙卑傾聽民意，讓政策更符合民眾期待。



首先，游盈隆指出，陳水扁是少數執政，施政有難度，但仍創造亮麗成績；蔡英文是完全執政，推動政策應該比較好做。



第二在用人方面，他表示，陳水扁第一任執政時，“用人唯才”以民進黨成員為主體，但是邀請國民黨籍的唐飛做“行政院長”；蔡英文則啟用“老藍男”“內閣”，今年九合一選舉失利後，照理說“內閣”應該要總辭，這也是展現誠意的好機會，以改變過去的用人模式，重新整隊再出發。



游盈隆表示，陳水扁8年執政也對台灣認同、台灣主體性做很多事情，例如2002年提出“台灣中國，一邊一國”，符合民進黨的台灣前途決議文，2005年進行第七次“修憲”等；但蔡英文對國家立場、國家地位、制憲正名、憲政改造等比較保守，強調維持現狀。



他說，第三點不同是決策風格，除非是非常重要的事情要到“國安會議”處理，陳水扁都尊重“行政院”；蔡英文則求好心切、勇於負責，例如一例一休是屬“勞動部”的政策，但是蔡英文召開執政決策協調會議當場拍板，結果民調有6成以上都反對，這是選舉失敗很重要的原因。



游盈隆表示，陳水扁8年執政對台灣有很大貢獻，卻受到馬英九政府的政治迫害，民進黨竟然只關心陳水扁的醫療人權，這也讓社會很多人感到寒心，更不可能團結黨員來為民進黨共同努力、打拚。