中評觀察：卸任前秀政績　朱立倫拚大位已定

朱立倫23日率團試乘淡海輕軌。（中評社） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）歷時四年工程的新北淡海輕軌23日正式通車，等於是中國國民黨新北市長朱立倫在卸任前送給市民的大禮。朱立倫被問到是否在25日卸任後馬上成立競選辦公室？朱雖未明確回答，但說“目標當然是很明顯、很確定”，隨著卸任在即，看得出朱再拚大位的心意已定，且話愈說愈明，全待朱正式宣布的時間了。



淡海輕軌綠山線23日正式通車，24日試營運開放民眾免費搭乘1個月，朱立倫23日傍晚率團搶先體驗淡海輕軌的安全與舒適性，過程中，還擔綱起介紹員，用自己的身高丈量車廂高度，表示空間相當寬敞。



而外傳朱立倫在25日交接後，便會成立競選辦公室，朱立倫對此表示，他也看到報道，謝謝大家對他的關心，他珍惜最後這1、2天當市長，25日是侯市長就職，他就會成為市民，成為市民“會跟大家說明我接下來會怎麼做”，更說“那目標當然是很明顯、很確定”，一定會全力努力。



對於朱立倫來講，如果要跟目前潛在的黨內競爭對手，包括黨主席吳敦義、馬英九或者是前“立法院長”王金平相比，新北市的良好政績當然是他未來要拚大位的優勢，此次接班人侯友宜在新北大勝對手近30萬票，外界認為正是對朱新北政績的一種肯定。



也因此，朱立倫在卸任前頻頻端出政績大禮，包括23日的淡海輕軌通車，都是在累積自己卸任後的政治能量。



而朱立倫的相關布局，從朱的市府核心幕僚大多未留任新的侯友宜市府可以看出，預料這些幕僚都將會是朱立倫未來競選辦公室的重要成員，而朱也會延攬幾位現、卸任“立委”擔任發言人，並安排下鄉全台走透透行程，並著重於以網路空戰作為對各項社會重大議題的發聲管道，為2020大選積極備戰。