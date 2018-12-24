中評關注：民進黨主席選舉英派與反英對戰

游盈隆批蔡英文力道很強。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）民進黨主席補選有台灣民意基金會董事長游盈隆、“行政院秘書長”卓榮泰登記參選，形成了“英派”以及“反英”之戰。卓榮泰有著黨內中生代跨派系出來力挺，這股勢力背後代表是力挺蔡英文勢力；而游盈隆則尋求獨派、扁系等勢力支持，根據日前挺扁大將黃慶林的發言，游試圖凝聚“反英”勢力。因此，游能否勝選，就看這場選舉能激發出多少討厭蔡英文，且非派系動員的選票。



卓榮泰登記參選，黨內屬新潮流桃園市長鄭文燦、英系落選高雄市長陳其邁，以及“正國會”台中市長連任失敗的林佳龍力挺，黨內跨派系力挺卓，主要也代表蔡英文的勢力。外界評估，擁有跨派系的力挺，動員黨員投票會是卓的優勢。



但游盈隆每天在臉書發表文章砲火猛烈，與黨員座談選擇深綠選區，黨員對蔡英文也砲火隆隆。凝聚“反英”黨員是由游目前的選舉主軸。



游23日臉書再度砲轟2014年九合一地方選舉，國民黨兵敗如山倒，11月29日晚上選舉結果明朗後，“行政院長”江宜樺第一時間請辭獲准，毫無懸念的離開，12月8日由毛治國接任。國民黨用十天的時間完成“內閣”總辭，回應最新民意。反觀民進黨，同樣遭遇民意海嘯，同樣兵敗如山倒，但除了三位“閣員”走人，賴清德雖第一時間請辭，但被留任迄今，“內閣”並未總辭，前後已經29天，民進黨硬是被國民黨比下去，可以說丟臉丟到家了。



卓榮泰23日晚間在臉書回應，看到游教授批評賴院長“賴著不走是奧客”，他很沮喪，為了選主席，一定要這樣自我裂解嗎？



但細看游盈隆臉書內容，對賴清德表現認為可圈可點，真正該負責的是蔡英文和前“行政院長”林全，游應是暗指蔡英文硬是拖著不讓賴走，批的仍是蔡英文。

