美日首腦擬明年1月下旬舉行會談

中評社香港12月23日電／共同社消息，美日兩國政府已展開協調，擬配合日本首相安倍晉三和美國總統特朗普出席明年1月22日起在瑞士舉行的世界經濟論壇年會（達沃斯會議）舉行首腦會談。多名政府相關人士23日透露此事。除圍繞最早3月開始的日美貿易談判進行磋商之外，預計還將商討朝鮮問題的應對方針。



這將是安倍與特朗普的第十次首腦會談。雙方正在協調日程，擬於兩國首腦預定在瑞士停留的1月22日前後會談。進入瑞士之前，安倍有意訪問俄羅斯，在21日前後與總統普京會談。



有關日美貿易談判，美國貿易代表辦公室（USTR）本月21日公佈了談判方針。表明將要求不操縱匯率，以及要求削減或撤銷農產品關稅。提出把通信和金融等服務領域也列入談判對象，展現出力爭簽署全面的自由貿易協定（FTA）的鮮明態度。



另一方面，日方將談判稱作“貨物貿易協定（TAG）”，希望把討論焦點限定在貨物上。據分析，在首腦會談上安倍為消除這種意見分歧，將就談判的推進方法等謀求一致認識。



關於朝鮮問題，雙方將再次確認為實現完全無核化而緊密合作，還將商議面向實現第二次美朝首腦會談的磋商方針。安倍會繼續就盡快解決朝鮮綁架日本人問題向特朗普尋求合作。



會談上有可能提到與美國貿易摩擦激化的中國、以及與日本就加快和平條約締結談判達成共識的俄羅斯的關係。



安倍上一次和特朗普的會談是上個月30日在阿根廷召開的二十國集團（G20）峰會期間舉行。