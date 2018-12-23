中韓赴黎巴嫩維和部隊開展醫學交流

中評社北京12月23日電／中國第17批赴黎巴嫩維和醫療分隊21日與韓國維和醫療分隊結合實戰需求，就如何做好傷病員救治和醫療服務保障工作深入開展研討交流。



新華社貝魯特12月22日報道，當天，雙方共20餘人就傷病預防、診斷、治療以及前接後送等內容展開研討交流，介紹各自醫療工作體會。



中國醫療分隊隊長羅茂華介紹，通過不斷與外軍開展醫學研討交流以及醫療救護演習訓練，了解和學習外軍開展醫療服務的處理流程及操作標準，有效提高了分隊應對複雜情況的衛生勤務保障能力。



他強調，下一步分隊將繼續加大實戰背景下傷病預防、傷病員應急救治的探索和演習訓練，進一步提升醫療服務質量和工作標準，為黎巴嫩南部地區的和平與穩定貢獻更多力量。



韓國醫療隊高級醫療官裴敏洙（音譯）表示，中國醫生處置各類傷病情、應對突發境況等都非常有經驗，很榮幸能夠與如此專業的醫療團隊探討學習。“真是受益匪淺，對我個人專業水平的提升以及對我們醫療團隊服務保障能力的提高都有很大幫助。非常感謝中國醫生慷慨的專業知識共享。”



據悉，中國維和醫療分隊自今年5月部署到黎巴嫩任務區以來，多次出色完成醫療救援任務，贏得各國維和官兵以及當地民眾的高度評價和廣泛認可。