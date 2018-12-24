韓國瑜出席中評社高雄特派員高易伸婚宴

韓國瑜著西裝出席台灣中評社高易伸、林旻伶婚宴。（中評社 趙家麟攝） 中評社高雄12月24日電（記者 趙家麟）台灣中評通訊社高雄特派員高易伸、林旻伶結婚喜宴，23日晚在高雄國賓飯舉行，中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜到場致賀，滿場佳賓響起了歡呼聲，韓國瑜祝福才子佳人永浴愛河，也不忘行銷高雄愛情產業鏈商機。



高易伸、林旻伶結婚晚宴，包括韓國瑜、台灣中評通訊社社長俞雨霖、總編輯林淑玲，以及高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄學界、政界與媒體界及親友等出席婚宴。韓國瑜是台灣中評社社長俞雨霖政治大學東亞研究所的學弟，兩人也曾在中國時報大陸新聞中心共事，兩人在高易伸的婚宴相見，喜氣洋洋。



25日就要就任高雄市長的韓國瑜晚間現身，現場立刻響起歡呼響與掌聲，現場許多韓粉搶著拍照，展現了超高人氣。韓國瑜表示，他來到高雄一年多，從來沒穿過西裝，晚間出席高易伸、林旻伶婚宴，他特別穿上西裝來祝福這對新人。



韓國瑜說，看到新人結成連理，想到自己結婚也快30年。結婚大喜之日，開開心心，相互珍惜。人們一輩子被一個“情”字所困，在家時有父母子女的“親情”，到學校讀書、社會工作有“友情”，遇到永結同心的人是“愛情”。晚宴是這三個“情”在一起，也是最完滿美的畫面。



韓國瑜表示，高易伸在高雄的新聞採訪工作，總是笑口常開，待人處事，深受大家肯定，女方林旻伶本來在雲林縣政府新聞處，後來調高雄市政府“新聞局”，兩人經過愛情長跑，終結連理。他祝福才子佳人永浴愛河的同時，也要強調高雄愛情產業鏈商機，祝福新人在高雄走上愛的旅遊、經營愛的小屋。

