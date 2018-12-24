輝眼看兩岸：廣角鏡下的精彩雙城

周波與柯文哲親切握手（中評社 輝哥手機攝） 中評社上海12月24日電（作者 輝哥）“2018台北上海城市論壇”已於12月20日圓滿落幕，但實際上自12月17日上海市常務副市長周波在滬召開記者茶話會為本屆論壇“預熱”開始，直至今日，“雙城”熱度仍在兩岸持續。來自境內外各主流媒體超過一周的大規模集中報道，讓兩岸乃至全世界的目光都聚焦到了台北。在PC端和移動端，在微信、微博和LINE、PTT，雙城論壇都是當仁不讓的流量霸主，“兩岸一家親”、“永續的城市，永續的發展”、“滬台新增3項合作備忘錄”等關鍵詞成為網絡熱搜並引發熱議。



可以說，周波一行緊凑而富有成果的台北之行延續了2010年首屆雙城論壇以來的成功，不僅通過實實在在的合作成果為兩地民眾帶去了更多的福祉，還向台灣民眾展現了大陸的成功自信和上海的開放胸襟，同時也把台北的經濟發展、社會建設、歷史人文和民眾熱情充分傳遞給了大陸民眾，使兩岸人民的心貼得更緊、情用得更深，雙城論壇作為兩岸城市間政府交流和民間合作的典範可謂實至名歸。



相信通過媒體和網絡，大家對本屆雙城論壇的盛況已經有了充分感受，那麼今天就讓我們換一個視角，跟隨一組來自手機廣角鏡的照片，一起來重溫本屆雙城論壇的點滴精彩吧。