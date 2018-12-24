致公黨18週年慶　籲恢復國統綱領

致公黨呼籲政府恢復國統綱領。（中評社） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）致公黨23日在台北圓山飯店召開致公黨18週年慶典活動，黨主席陳柏光呼籲政府，重新恢復執行推動“國家統一綱領”，讓兩岸共同為國家富強、民族復興，為二十一世紀成為中國人的世紀，共同努力奮鬥。



陳柏光也提到，致公黨在今年公布的民意調查顯示，75%的民眾認為政府應該改善兩岸關係，有將近半數的台灣民眾支持金門成為兩岸經貿自治實驗區，更有高達八成金門的民眾支持金門成為“兩岸和平試驗區的試點城市”。呼籲政府及民眾共同來思考這個議題，請政府積極重視人民的需求與看法，提出具體措施，讓台灣經濟往前走。



23日的致公黨18週年慶祝大會，黨員及來賓出席踴躍，現場超過千人與會，包括國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、人民最大黨主席許榮淑、前台聯黨主席蘇進強、前“監察院”副院長陳進利、金門縣副縣長吳成典、“立法委員”廖國棟、前“立法委員”楊麗環、帛琉前總統陶瑞賓、金門縣議員蔡春生、桃園市議員黃敬平、新任台北市議員侯漢廷、S hotel總裁汪小菲、潤想天下創辦人徐銘鴻、文化大學社科院院長趙建民、國立台北教育大學校長莊淇銘、龐建國教授、李炳南教授、台灣女企業家協會創會會長馬愛珍、台灣傳統基金會董事長黃石城、五洲洪門致公總堂監督及美洲秉公總堂總理余武良以及王文燮、費鴻波、彭進明、戎紹鑫、祝康明、吳斯懷等多位將領均到場祝賀。



2018年是致公黨在台灣成立18年來，第一次投入台灣地方選舉，大有斬獲贏得議員以及鄉鎮民代表、村里長席次。有鑑於小黨的選戰必須靈活操作，致公黨黨員分別以致公黨、無黨籍身分取得了1席縣議員，1席鎮長，3席鄉鎮民代表，13席村里長，一共有18位黨員當選了地方民意代表與行政公職，這代表了致公黨在議會裡面已經取得了發言權，在地方上也擁有了行政版圖，交出亮麗的成績單。



致公黨主席陳柏光表示，全世界共有233個國家及地區，但在一個國家裡面同時實施兩種不同制度而且都是比較成功的，只有中國，這是一個非常難得寶貴經驗，中國因歷史的原因，兩岸隔台灣海峽分地而治，也因此在兩個地區同時實行兩種不同的制度，在大陸實施具有中國特色的社會主義制度，在台灣實施資本主義制度。



台灣這麼小的一個地方，曾經是亞洲四小龍之首，外匯存底曾經是世界第一，創造了經濟奇蹟。中國大陸現在是世界第二大經濟體，世界第一貿易大國，世界第一大外匯儲備國，我們把兩岸四地的外匯存底加起來，總額已經超過四兆美元，是擁有全球五分之一人口的華人有史以來最富有的年代。



陳柏光指出，中國有著實施兩種不同制度都相對成功的寶貴經驗，這樣的經驗，可以讓中國在面臨各種艱難險阻，面對各種挑戰時，都可以從容應對，昂首闊步向前行，因此我們相信如果兩岸四地的中國人能夠團結合作，二十一世紀必定是中國人的世紀。



陳柏光說，台灣剛結束地方選舉，兩個主要政黨的執政版圖發生重大的變化，從韓國瑜當選高雄巿長，我們可以看出老百姓厭煩了政治的鬥爭，老百姓渴望發展經濟，渴望增加收入，渴望改善生活。因為國際局勢的改變，政府要鼓勵台商返台投資，但工商團體對於匯回資金要扣10%稅額的措施感到很不合理，因為“財政部”目前正研擬海外資金匯回專法，台商匯回資金須接受專戶控管，台商資金匯回預估至少有30兆台幣的規模，而資金能不能回來大家都在顧慮稅的問題。因此要呼籲政府，應該大方擁抱投資台灣的資金，趁勢改善民眾的生活，努力實現人民對美好生活的期盼。



陳柏光表示，自己的祖先在三百多年前從福建漳州來到台灣，也在大陸經商超過二十年，深刻體會到大陸有那麼大腹地、那麼多的資源，那麼多的發展機遇，做為我們在台灣的中國人，應該跟在北京、上海的中國人，跟在廣東、廣西、湖南、湖北的中國人一樣，我們及我們的後輩子孫，都一樣要有可以到中國大陸經營跟發展的權利，我們立足台灣，胸懷大陸，要有逐鹿中原的壯志，台灣人現在可以加入國民黨、加入致公黨、加入民進黨，將來也應該要可以加入共產黨，台灣人將來也可以擔任廣東省省長，上海市市長，也可擔任全國人大委員長。