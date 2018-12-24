社評：美國內鬥加劇　中美關係不確定性上升

中評社香港12月24日電（評論員 彭念）自特朗普上台之後，美國國內的政治“內鬥”不僅沒有出現緩和跡象，反而愈演愈烈。近日，特朗普就“逼退”了國防部長馬蒂斯。後者被迫對外公佈了辭職信，再次向外界展示了特朗普內閣中的激烈爭鬥以及特朗普本人的“專橫”。緊接著，特朗普又與民主黨“杠上”了，並以部分政府機構“關門”來要脅民主黨同意其關於耗資修建美墨邊境牆的提案。



特朗普的這些“專制”做法不僅在美國國內引起強烈不滿，外界也對美國內政的不穩定充滿憂慮。尤其是隨著馬蒂斯的離職，特朗普內閣中的“建制派”或“穩健派”已所剩無幾。這一方面會大幅削弱內閣中的“反特力量”，使得內閣對特朗普的制衡作用消失殆盡；另一方面也會更加助長特朗普“我行我素”的行事作風，促使其做出更加激進或冒險的政策決定。此外，特朗普以“關閉”部分政府機構為籌碼來逼迫民主黨同意其撥款修建美墨邊境牆的企圖一旦得逞，民主黨的威望將遭到嚴重削弱，其對特朗普的制約作用也會大打折扣。



綜合來看，在內外制衡均遭削弱的嚴峻形勢下，美國政治中的“強人”色彩將更加突出。這或將促使“不按常理出牌”的特朗普更加“不可捉摸”，從而導致美國內外政策的不確定性大幅提升。在當前中美關係處於“拉鋸戰”的背景下，美國內政的不穩定必然會對中美關係產生一系列震盪效應。



隨著“溫和派”馬蒂斯的去職，中美軍事交流的可持續性及穩定性都會受到影響。一則，在馬蒂斯的宣導和中國軍方的積極努力下，中美軍事交流持續推進，雙方在一系列地區及國際問題上保持溝通。這與中美在貿易領域大打“關稅戰”形成鮮明對比。但是，如果馬蒂斯的接任者是堅定的鷹派（這很有可能），則其是否還會宣導推進中美軍事交流為未可知。不僅如此，其是否會在軍事領域採取更具進攻性的政策措施，以大幅提升對華軍事威懾也不得而知。

