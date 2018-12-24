中評鏡頭：韓就職前夕高雄沐浴愛情經濟海

韓國瑜就職高雄市長前夕，一對情侶在愛河旁，深深擁吻。（中評社 黃文杰攝） 韓國瑜即將就職高雄市長，愛情產業鏈開始加溫發燒。（中評社 黃文杰攝） 韓國瑜就職典禮旁“瑜與同在”看板，成為遊客最愛的拍照處。（中評社 黃文杰攝） 韓國瑜就職高雄市長前夕的夜晚，不少人選擇搭船遊愛河。（中評社 黃文杰攝） 打扮印地安的街頭表演藝術者，期待高雄經濟再起飛。（中評社 黃文杰攝） 韓國瑜就職高雄市長前夕，高雄愛河旁，不少人坐著喝咖啡，感受愛情經濟學的魅力。（中評社 黃文杰攝） 12月25日韓國瑜就職高雄市長會場，看板已經架起。（中評社 黃文杰攝） 夜晚的高雄愛河，船隻載著遊客徜徉浪漫的愛河。（中評社 黃文杰攝） 韓國瑜當選高雄市長，帶動一波觀光熱，愛河旁店家掛出與韓國瑜合照，期待“賺大錢”。（中評社 黃文杰攝） 就職廣場前周邊店家，掛出恭賀韓國瑜當選高雄市長的布條。（中評社 黃文杰攝） 夜晚的高雄愛河，船隻載著遊客徜徉浪漫的愛河。（中評社 黃文杰攝） 高雄愛河旁，處處可見象徵愛情的藝術品。（中評社 黃文杰攝） 中評社高雄12月24日電（記者 黃文杰）高雄市長當選人韓國瑜25日將在愛河畔舉行就職典禮，就職典禮前夕的夜晚，不少遊客來搭船徜徉愛河裡，感受浪漫的“愛情經濟學”，河岸旁的店家攤販，生意興隆，瀰漫高雄經濟再起飛，“南方崛起”氛圍，光一面寫有“瑜你同在”Q版韓國瑜看板，成為遊客最愛拍照處，情侶漫步在愛河旁，情不自禁深深擁吻。