中評智庫：習近平兩岸論述的戰略意義

正如習近平所說，兩岸的統一是歷史大趨勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。 中評社香港2月28日電／上海東亞研究所所長章念馳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《習近平兩岸論述的戰略意義》。作者認為：“以習近平為核心的新一代領導的統一觀與統一論述終於宣告於世了。這是指導未來30年的兩岸關係的行為準則，是國家的綱領性文件。它如此全面權威地宣告了我們解決台灣問題的立場與主張，極大豐富了我們的統一理論，是國家政治生活中的一件大事，有劃時代的意義。掌握兩岸關係的主動權，首先在於掌握兩岸關係話語權，以及對統一的理論性的解讀。這個論說的深刻性和合情合理性，必將讓我們牢牢取得這主動權，更高地站到了國際的高度、倫理的高度，增強了統一的正常性和合理性，其意義是巨大的。”文章內容如下：



一、新一代領導的統一觀與統一論述



人們久久期盼的以習近平為核心的新一代領導的統一觀與統一論述終於宣告於世了。這是指導未來30年的兩岸關係的行為準則，是國家的綱領性文件。它如此全面權威地宣告了我們解決台灣問題的立場與主張，極大豐富了我們的統一理論，是國家政治生活中的一件大事，有劃時代的意義。



習近平的“1·2”講話，總結了兩岸關係從何而來，向何而去。他公正客觀闡述了兩岸70年的變化，尤其《告台灣同胞書》發表40年來的變化，證明了“一國兩制、和平統一”方針、“三通”與交流交往、“九二共識”、挫敗“台獨”歷史經歷……，證明國家要強大，民族要復興，兩岸要統一的歷史大趨勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的，從而提出了未來30年的任務。這是一個完全向前看的歷史性文件，它的戰略意義是不可低估的。



兩岸直接交流交往歷史衹有30年，這30年與未來30年的本質區別是：前30年重在交流交往，追求“三通”，“反獨促統”，重在“反獨”，統一衹是停留在促進階段而已，這就是台灣“國統綱領”的初級與中級階段。而未來30年我們是以實現統一為最終的目標。我們以往對台宣示中統一講得不多，而這次習近平講話中，“統一”二字出現了20多次，這是一個根本性的變化。我們的認識要跟上這變化。