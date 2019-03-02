中評智庫：歷屆《告台灣同胞書》比較與進展

習近平：祖國必須統一 必然統一 中評社香港3月2日電/美國紐約大學在職終身教授熊玠在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文“歷屆《告台灣同胞書》版本之比較與進展”。作者認為：大陸對台灣同胞的關切與呼籲，在新時代習近平的主持下，重心已由強調一國兩地之統一，轉而為一個民族復興而兩岸須密切攜手的共同大業。“一國可能難免兄弟鬩於牆，但一族則須兩岸——甚至海外中華兒女全體——同心同德全力以赴。”文章內容如下：



一、引言



今年（2019）一月二日，習近平主席在參加為慶祝全國人大常委會發表“告台灣同胞書”四十週年而召開的紀念會上，發出了他自己對台灣同胞的心聲與祝福。這是另一次告台灣同胞書。由於1979與2019 四十年先後相較，一般人也許會直覺地認為大陸衹有這兩次的告台灣同胞書。這是個不實的印象。據我所知，這以前至少有1950年（二月二八日）由“台灣民主自治同盟”發表的對台灣同胞呼籲，以及1958年由北京國防部的對台灣同胞的號召。然後有1995年江澤民主席對台灣同胞發表的談話，簡稱為“江八點”；以及2008年胡錦濤主席對台的“胡六點”。而今年習近平主席的對台灣同胞的談話，也相應地被簡稱為“習五條”。大陸這些先後對台灣表達的政策心聲，均反映了它們發表時各自的歷史背景（包括兩岸間實力的起伏消長與國際情勢之轉變）。下面我們不妨先將它們做一個簡短比較; 然後再回來探索今年習主席對台灣同胞的談話，與我對台灣蔡英文反應的評語。



二、歷屆大陸對台灣同胞書不同版本的比較



為了要達到一個整體觀起見，我們可將1950年“台灣民主自治同盟”（簡稱“台盟”）對台灣發出的呼聲也包括在這裡的討論。雖然這個呼聲並非來自大陸官方任何機構或領導， 但它的內容可以間接顯示當時兩岸對歭的氣氛與局面。年輕一代可能少有知悉“台盟”成立的歷史背景。它是1947年二二八事件後由一部分台灣民運人士逃亡香港（或中國大陸）而成立的組織之一。這些組織中，不同立場皆有；而“台盟”則是屬於堅持統一信念的一派。該年11月12日，亦即孫中山誕辰紀念日，由謝雪紅等人在香港創立。翌年台盟成員陸續加入中國共產黨，而成為共產黨分部。在二二八事件三週年的1950，台盟發表了名為《台灣恥政三週年告台灣同胞書》。主要內容是對他們所謂“蔣介石和美帝勾結”表示反對，並告誡：“全國四億七千萬人民決心”已將“解放台灣”作為第一大任務。這個台盟的書面資訊，無意中反映了當時兩岸間的“零和”關係，它用了“解放”台灣的詞彙。