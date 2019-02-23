中評智庫：如何看台海局勢新脈動

民進黨兩年多完全執政，完全與民意新價值、兩岸新形勢、國際大趨勢背道而馳。 中評社香港2月23日電/中國社會科學院台灣研究所所長助理彭維學研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《“九合一”選舉與台海局勢新脈動》。作者認為：台灣“九合一”選舉雖是一次地方層級選舉，但蘊藏深刻政治意涵：島內政治格局演變、社情民意走勢、大陸影響地位發生近30年來的重大深刻變化，大陸“遏獨促融促統”戰略取得重大階段性勝利，島內“台獨抗中”與“融陸壯台”兩條路線鬥爭出現有利於陸的重要拐點。當然，台海局勢尚未發生根本變化，兩岸關係走勢依然複雜。文章內容如下：



一、台灣社會主要矛盾與民眾價值取向發生30多年來的重大深刻轉變



辯證唯物主義認為，矛盾是社會發展的動力，社會的主要矛盾是社會發展的主要動力。最為重要的是，衹有化解社會主要矛盾的方式方法得當，社會主要矛盾才能真正轉化為社會發展的主要動力。



上個世紀80年代末、90年代初以來，在所謂“經濟奇跡”、“台灣經驗”、尤其是冷戰結束蘇東巨變背景下，國民黨當局專制、貪腐統治與新興中產階級要求政治民主化、政權本土化、治理廉能化的矛盾，成為台灣社會的主要矛盾。以新興中產階級和中下階層代表自居的民進黨，利用“自由民主”、“住民自決”、“台灣獨立”的幌子，“清廉勤政愛鄉土”、“綠色執政，品質保證”的口號，“本土愛台”、“悲情仇中”、“主權尊嚴”的選舉操作，牢牢掌握島內輿論和政治鬥爭的話語權。30多年來，民進黨不斷擴張社會基礎，刻意形塑“衹問藍綠，不問是非”的投票取向，不擇手段攫取權利，多次打敗被誣為“外來政黨”的國民黨。2004年“總統”選舉“肚子扁扁，票投阿扁”、2016年“總統”選舉時“身無分文，票投英文”的耳語，令人至今記憶猶新。



本世紀初以來，島內藍綠惡鬥導致台灣持續沉淪衰退，2010年大陸成為全球第二大經濟體強化“陸強台弱”趨勢，尤其是十九大以來大陸“遏獨促融”戰略加劇蔡當局執政困境和民眾台灣前途焦慮感。在此背景下，台灣民眾“治理更清明、經濟更發展、生活更美好、兩岸大合作”急迫感日益增強，與國、民兩黨惡鬥不止、“台獨”執政偏執對抗持續加深台灣發展困境的矛盾，成為新時期台灣社會的主要矛盾。島內民眾“厭藍綠惡鬥、淡意識形態、重經濟民生、喜庶民政治、求兩岸合作”的價值新取向不斷醞釀，正在形成。