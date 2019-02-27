中評智庫：台灣地方選舉與“九二共識”再起

韓國瑜當選高雄市長後，再度聲稱以“九二共識”拼經濟。 中評社香港2月27日電／佛光大學公共事務學系助理教授柳金財博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《台灣地方選舉與“九二共識”再起》，作者指出：高雄市長當選人韓國瑜、台中市長當選人盧秀燕、南投縣長林明溱皆表態承認“九二共識”，全力拼經濟。“行政院長”賴清德表示因為韓、盧等人皆受到民意支持，如果要用“九二共識”與大陸進行交流與合作，“行政院”表示尊重。這預示著民進黨當局兩岸政策的大轉彎嗎？無庸置疑，“九二共識”曾在2008年、2012年“總統”大選中，發揮關鍵性力量，不僅使國民黨馬英九贏取“總統”寶座，也是與大陸當局重啟協商的政治基礎。但2020年“總統”大選性質不同於地方選舉，統獨爭議、“國家認同”議題及兩岸因素，必然在大選中持續發揮影響。2018年地方選擧泛藍取得壓倒性勝利，對“九二共識”具有“去標籤化”、“去污名化”作用。回顧台灣選舉歷史經驗， 2018年民進黨輸掉地方大選，2020年“總統”選舉勢必岌岌可危。文章內容如下：



一、前言



台灣地方選舉結果“藍天覆蓋綠地”，選戰中民進黨當局大打“中國牌”選舉效應似乎有限；然選後“九二共識”一詞，卻成為台灣網絡搜尋中最熱門關鍵詞。國民黨高雄市長候選人韓國瑜在選戰中，提出“九二共識、一中各表”；當選後再度聲稱以“九二共識”拼經濟，不僅誘發泛藍準縣市長附和；同時，大陸當局表示歡迎對“兩岸關係性質”、“兩岸城市交流性質”具“正確認知”的縣市與大陸城市進行交流；且民進黨執政縣市若對“兩岸關係性質”、“兩岸城市交流性質”也有共識，亦可參與兩岸城市交流。



此引起蔡英文、陸委會主委陳明通、桃園市長鄭文燦一再公開宣稱，兩岸城市交流不應預設任何政治前提；同時聲稱兩岸政策係為中央層級政府權責，這形成泛藍“地方”包圍泛綠“中央”的新圍堵態勢。九合一選舉後，兩岸關係新互動模式邁向城市交流，呈現地方化與國民黨化特徵，可能產生以藍營的“塊塊”（地方諸侯）包圍、壓制綠營的“條條”（“中央政府”）。不同於先前泛藍執政的八縣市與大陸當局交流，這十五個縣市包括三都（新北、台中、高雄）、三離島縣（金門、連江、澎湖）、三個東部縣（宜蘭、花蓮、台東）、新竹縣、苗栗、彰化、南投、嘉義市、雲林等，這些地方要素稟賦、產業結構及發展主軸，各有所差異。