中評社：兩岸共同媒體 兩岸共同事業

中評社香港3月17日電/2003年，楊劍先生的論文最先提出了“兩岸共同媒體”的新概念，並對其內涵進行充分的論述。時任《中國評論》月刊社長的郭偉峰由此得到全新的啟發，並將有關理論具體運用於中評社的實踐之中，在實踐中求發展，獲得了兩岸關係新聞傳播與兩岸民眾情感溝通的歷史突破。郭偉峰認為，楊劍先生的卓越見識是中評社得以成功的重要思想動能。



上海國際問題研究院副院長楊劍研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《兩岸共同的事業——論兩岸共同媒體中評社》。他指出：“中評的智慧就是我們新一代中國人的智慧，中評的事業是兩岸共同的事業，中評的成功就是我們民族的成功。”文章內容如下：



一、我的台灣觀和兩岸觀



作為一個關注兩岸關係的知識分子，我要感謝中評二十年的相伴和相助。我的研究之路大概分成兩條並行的路徑，一個是我從碩士研究生開始研究科學技術與國際關係的互動，這一條路引導著我研究了網絡空間治理、外太空治理以及現在手頭還在進行的南北極的國際治理；另一條則是兩岸關係。作為軍人的後代，我對兩岸關係則有著特殊的關注。我的童年在福建前線長大，是在如何擊退蔣介石反攻大陸的夢想、解放台灣的氛圍中成長的。關注和研究兩岸關係似乎也是命中註定。



和很多人一樣，與中評的緣分還是從與它的創辦人郭偉峰先生交往開始。第一次聽到郭偉峰的名字是在1991年的電視新聞上，他當時作為第一批踏上台灣土地採訪的大陸記者，把台灣的情況第一次直接地對大陸讀者進行報道。他當時的採訪滿足了大陸讀者對寶島台灣的好奇，更記錄了兩岸融冰的歷史時刻。和偉峰先生見面則是在一些台灣問題研討會上。當時我在上海社會科學院台灣研究中心工作。我看待和研究台灣問題並沒有沿著父輩解放的思路，而是沿著和平統一的如何實現問題。當時我觀察到一些力量和方向相矛盾的現象。其中包括：