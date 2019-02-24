中評智庫：中華文化與中國新形象

中評社香港2月24日電/2018年12月11日至12日，以“振興中華優秀文化，展現中國新形象”為主題的第四屆中華文化論壇在北京大學英傑交流中心成功舉辦。本屆論壇由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、文旅部·北京大學兩岸文化研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社、全國高校國際政治研究會協辦。全國人大常委、中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢，原文化部部長蔡武，國務院台辦原副主任王在希，空軍原副司令員景文春中將，北京大學黨委書記邱水平以及國務院台辦交流局、海協會秘書處主要負責人等領導與嘉賓出席了開幕式。開幕式由北京大學副校長王博主持。開幕式上，黃志賢會長和邱水平書記先後致辭，對論壇的舉行表示祝賀，並期待論壇作為兩岸文化、學術交流的國家級平台發揮更大作用。大陸及港澳台思想界、文化藝術界、宗教界、教育界、新聞界近300位專家學者參加了此次論壇，論壇收到論文120餘篇。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《振興中華優秀文化，展現中國新形象——第四屆中華文化論壇觀點綜述》，文章內容如下：



本屆論壇的舉辦得到了中共中央台辦、文化和旅遊部、教育部、中華全國台灣同胞聯誼會的大力支持和協助。在為期兩天的研討期間，與會專家學者及各界人士圍繞“中華優秀文化的價值與精髓”、“中華優秀文化與新時代中國形象的建構”、“中華文化與兩岸關係”等議題各抒己見，宏論迭出，精彩紛呈。現將與會專家學者的主要觀點按議題綜述如下，以饗讀者。



中華優秀文化的價值與精髓



北京大學哲學系教授樓宇烈先生重點闡述了“中國文化的精神”。他提出，瞭解中華文化首先要瞭解文明的含義。現代社會生產方式、生產能力越來越先進，但是人的行為越來越退步，很多叢林法則也應用到人類社會中，比如“弱肉強食”的法則。但人類社會不應該弱肉強食，而應該弱肉強助。樓宇烈先生認為，在中國傳統文化中，“文化”的概念很清楚，一個含義是“文”化“人”，也就是通過“文”來教化人；另一個含義就是通過引導的方法來教化人，而不是用武力。“文”在中國幾千年發展進程中形成的根本形態就是禮教。如果每個人都能夠約束自己的行為，注意自己的言行舉止，社會就會有秩序，就會和諧，這一點在中國文化中的體現就是“禮儀的文化”，因此我們說“以禮治國，國家才會興旺”。