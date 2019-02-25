中評智庫：南海仲裁案 島礁認定的法理謬誤

南海仲裁案把這樣有飛機場的大島稱為“岩礁”，真是睜眼說瞎話。 中評社香港2月25日電/西北政法大學國際法學院副院長潘俊武教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《南海仲裁案認定島礁法律地位之法理謬誤——評析南海仲裁庭對海洋法公約的錯誤解釋與適用》。作者指出，南海仲裁案中有關島礁法律地位的認定主要涉及《聯合國海洋法公約》121條的解釋與適用，特別是121條第3款的解釋和適用。南海仲裁庭在其裁決文件中著重對該條款中的一些關鍵詞語肆意解釋，最後得出結論：南海南沙群島的所有地物衹能是《聯合國海洋法公約》121條第3款所規定的“岩礁”，不能享有自己的大陸架和專屬經濟區。事實上，仲裁庭的做法存在著嚴重的錯誤，特別是其對121條第3款的解釋和適用從根本上違反了《維也納條約法公約》和《聯合國海洋法公約》的相關規定。文章內容如下：



一、錯誤地解讀了《聯合國海洋法公約》121條第3款與121條第1、2款之間的邏輯關係



《聯合國海洋法公約》121條的規定非常明顯地表明了121條（1）、（2）款是一般性規定，而121條（3）則是例外情況，而不是如仲裁庭所解釋的那樣，兩者均為一般規定，錯誤地認為121條將地物分為可以擁有大陸架和專屬經濟區的島嶼和不可以擁有大陸架和專屬經濟區的岩礁。事實上，岩礁衹是各種地物中的一小部分，還存在著既不屬於島嶼也不屬於岩礁的地物，這些地物是否擁有自己的大陸架和專屬經濟區呢？



《聯合國海洋法公約》衹在第13條規定了距離大陸或島嶼超過領海寬度的低潮高地不具有自己的領海，其他地物的法律地位則沒有具體規定。在此方面的國家實踐也不統一。仲裁庭的做法毫無法律依據。