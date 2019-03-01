中評智庫：閩台互鑒 當代家規家訓承繼芻論

中評社香港3月1日電/福建師範大學中華文學傳承發展研究中心研究員尚光博士一在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《閩台互鑒視角下當代家規家訓承繼芻論》。作者認為：兩岸同根同源，家規家訓有著相同的源流和眾多共通的內涵，特別是，閩台之間家規家訓一脈相承。就閩台都有廣泛影響的家規家訓而言，包括出自《朱子家訓》、《顏氏家訓》、《包拯家訓》、《誨學說》、《袁氏世範》等經典中的格言，文學典籍中所提倡的精神，古代修身齊家的名句格言，以及代代相傳、同宗同源的家規家訓。不過就台灣現狀而言，當前傳統儒家思想脈絡下的家規家訓，已在台灣年輕人特別是城市年輕人中的影響日益減弱。同時，隨著“少子化”趨勢的蔓延，核心家庭逐漸成為台灣社會的主要單元，核心家庭中各個成員順應時代潮流所達成的共識正成為新的家規家訓。未來，閩台通過家規家訓領域的深化交流、彼此影響與互相確認，將推動家規家訓以活力重生的姿態在兩岸民眾間繼續存在與發展。文章內容如下：



一、家規家訓是中華民族傳統文化的重要內容



中華民族自古以來就重視家庭。《禮記·大學》云：“古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家”，明確指出治國從治家開始。就漢語“國家”一詞而言，“國”與“家”也緊密相聯，民間歷來有“有國才有家，國是千萬家，家和萬事興”的觀念。可以說，端蒙養、重家教是中華民族自古以來的優良傳統，而在實際生活中，也往往會通過強調家規家訓來涵養家風民風。



就內涵而言，家規家訓是一個家庭或家族長期以來形成的、能影響其成員精神、品德及行為的規訓，是傳統風尚和德行傳承的凝練，包含做人做事的原則、禮節、觀點等，同時也是治家教子、修身處世的重要載體和中華民族傳統文化的重要內容。追源溯本，家規家訓在中國至少已有三千多年的歷史，並在我國古代家庭教育的實施過程中佔有十分重要的地位。時至今日，《朱子家訓》、《誡子書》、《誡外甥書》、《顏氏家訓》、《包拯家訓》、《誨學說》、《袁氏世範》等家規家訓經典著作依然流傳，繼續產生著廣泛影響。其中的“非淡泊無以明志”、“積財千萬，不如薄技在身”、“玉不琢，不成器”、“一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恒念物力維艱”、“宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井”等規訓，在今天也仍具有深遠的家庭教育意義。