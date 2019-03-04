兩會訪林龍安：向台胞講好香港故事

港區全國人大代表、香港中華出入口商會會長林龍安 中評社香港3月4日電 （記者嚴靜雅）2019年兩會召開，記者專訪了港區全國人大代表、香港中華出入口商會會長林龍安先生。林龍安先生主要關注相關的經濟、民生，他也暢談了改革開放四十年的親身體會，以及如何解決香港的房屋問題。作為新當選的香港中華出入口商會會長，他表示希望助力國家發展國際貿易，認為改革開放40年香港與內地的發展相輔相成、互利共贏，香港要以自己的經驗向台灣同胞講好香港故事，粵港澳三方還需要創造更多有利條件消除彼此間的無形區隔。



致力於遏止貿易保護主義蔓延



記者：全國兩會即將召開，作為港區人大代表，您個人最關注哪些領域的問題？今年會將哪些建議帶上兩會？



林龍安：2018年, 中央出台了很多有利民生、有利經濟的政策，包括支持民營企業發展，支持港澳居民主動融入粵港澳大灣區、接受港澳台居民申請居住證等等，這些都體現了國家對國民的關愛，同時也體現出國家從不同層面去提升我國經濟發展。所以, 我今年主要也是比較關注經濟、民生兩方面的問題。特別是2018年世界的貿易保護主義抬頭，我們要想一切可行的方法去協助國家發展跨境貿易。



香港是多國多地區首選的商貿國際總部及世界之貿易中心、金融中心，由於香港的專業行業服務卓越，而且具世界視野，可以充份銜接不同方面的需要和發展。所以, 我今年將會在兩會中提到內地可以如何透過香港獨立稅區去發展揮國家所需、香港所長。



香港作為世界貿易中心，2017年貿易總額超過10,500億美元，大約相當於7萬億人民幣。2018年上半年商品貿易總額約5,400億美元，較2017年同期增長9.9%。本人也剛當選了香港中華出入口商會會長一職，會更加關注如何推動深化香港、內地和世界各地的貿易往來，利用香港的特殊地位優勢，通過多邊、區域性和雙邊途徑，推動進出口貿易，同時致力於遏止貿易保護主義蔓延。



此外，本人亦會關注社會民生的事。例如簡化港人在內地交稅的問題，相信這是一個不少港人關注的問題。作為港區全國人大代表，就要多想一步，多從不同角度去考慮不同的情況。 特別是在“一帶一路”和“粵港澳大灣區”國家發展戰略下，會有更多的香港同胞和不同地區的人才到內地工作。因為一個地方的發展﹐需要依靠大量的高端人才，特別是建設大灣區對不同行業的人才會有更大的需求，而且這也是與香港最鄰近的地方，只要稅務這個首當其衝的問題解決了，相信香港大灣區能為香港的專業人士搭一個全新的舞台，他們能在這裡盡展所長，貢獻社會！