專訪：鄒振球談“兩制”台灣方案

全國人大代表、台盟中央常委、江蘇省台聯會長鄒振球（中評社 李娜攝） 中評社北京2月23日電（記者 李娜）2019全國兩會召開前夕，全國人大代表、台盟中央常委、江蘇省台聯會長鄒振球接受中評社記者專訪。身為全國人大代表，鄒振球表示自己在今年的全國人大會議上，他將會認真學習習近平總書記的講話精神，審議政府工作報告和其他相關的工作報告，結合自己平時的工作實際來提出建議。同時身為台籍代表，他當然非常關心兩岸關係的發展，將會從如何進一步落實有關惠台措施和促進兩岸交流融合方面提出建議。



在採訪中，鄒振球還簡要介紹了在蘇台企台商台胞的發展，“江蘇省惠台措施76條”落地成效；就習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話、以及“一國兩制”台灣方案等議題發表看法。



總書記講話突出統一 明確“一國兩制”路徑



鄒振球表示，習近平總書記的講話具有劃時代的重大意義，概括總結了70年來對台工作所走過的歷程和取得的成績，對新時代發展兩岸關係，最終走向和平統一指明了方向。總書記的講話信息量很大，包含了幾方面的內容：對國際、國內社會的宣示；對台灣同胞充滿溫情和誠意的呼喚；對台獨勢力和外部勢力的警告；對國際社會消除疑慮和擔心的提示。



談到講話中令自己印象深刻的地方，鄒振球指出，一是祖國統一的決心非常堅定。即兩個“無法改變”、兩個“無法阻擋”。強調了“祖國必須統一，也必然統一。”二是對台灣同胞的呼喚充滿了溫情、深情。習近平總書記指出，“……中國夢是兩岸同胞共同的夢，民族復興、國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活……兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家里事，當然也應該由家里人商量著辦……兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人……”三是對台獨勢力和外部勢力的警告嚴正而堅決。總書記明確表示，“統一是歷史大勢，是正道。“台獨”是歷史逆流，是絕路……我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的“台獨”分裂活動留下任何空間……中國人不打中國人。”等。



習總書記在講話中還明確提出，“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。



鄒振球表示，習總書記的這篇重要講話突出統一的命題，明確提出了“一國兩制”的路徑。所以，要讓台灣百姓了解大陸，大陸也要多了解台灣，要充分理解台灣百姓的感受，多聽取台灣各界及民眾的建議和意見，照顧他們的利益和訴求，求同存異，把“異”變得越來越少。

