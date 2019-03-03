中評兩會專訪：黃友嘉談香港發展經驗與前景

港區全國人大代表黃友嘉（中評社記者 張心怡攝） 中評社香港3月3日電（記者 侍佳妮）港區全國人大代表、中華廠商聯合會永遠名譽會長黃友嘉先生日前接受中評社記者專訪，表示會在兩會上就如何應對中美貿易摩擦、香港如何在國際民心相通方面發揮作用提出建議。黃友嘉認為香港是改革開放的受益者，且未來可以在改革開放中擔當更重要的角色。



在談及“明日大嶼”計劃時，黃友嘉強調土地、住房是香港最核心的問題，限制了香港的經濟發展，而填海造地是最有效地解決問題的方式，因此施行“明日大嶼”計劃迫在眉睫。“明日大嶼”計劃將幫助香港房價回歸合理水平。



作為香港積金局主席，黃友嘉介紹了強積金制度自2000年創建以來的取得的卓越成果，同時也指出僅依靠強積金遠遠不能滿足香港人退休保障的所有需要。積金局也在積極改善體制，逐步降低收費，普惠香港民眾。



最後黃友嘉也對中美貿易戰發表看法，認為對香港經濟影響有限，反而香港作為東亞和東南亞區域投資的重要基地，能為國家做出更大貢獻。



中評社專訪黃友嘉，專訪全文如下：



中評社：全國兩會即將召開，作為港區人大代表，您個人最關注哪些領域的問題？今年會將哪些建議帶上兩會？



黃友嘉：今年我的建議會圍繞幾個方面：一是我們都很關心中美貿易情況，關於如何應對，我會提一些建議；二是習主席會見香港改革開放四十周年代表團時提出了四點希望，其中有一條是香港在國際民心相通方面可以作出更多貢獻，我也會就此提出建議。另外就是香港工商界比較關心的一些問題。



中評社：剛剛過去的2018年是改革開放四十周年，作為香港人，您在改革開放中有什麼感悟？



黃友嘉：香港在改革開放中有很突出的角色，也獲得了很大的發展機遇。比如說，二十多年前，香港算不上是一個重要的金融中心，但現在香港是繼紐約和倫敦之後，第三大重要的國際金融中心。固然香港本身條件優越——市場機制成熟、與國際接軌等等，但也是借助內地的市場，才取得這個地位。所以香港既是改革開放的貢獻者，也是獲益者。在未來的改革開放當中，香港的角色不僅不會淡化，還會越來越重要。舉兩個例子，一是國家未來在金融層面的改革非常關鍵，還有人民幣的國際化，香港作為國家的人民幣離岸中心，大有可為。二是在科技方面，香港的基礎科技研究還不錯，但一直沒有和產業結合好，這方面香港和大灣區其它地區有很大的合作空間。從這兩方面來看，香港在國家發展中仍然有不可替代的角色。

