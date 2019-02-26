中評兩會專訪：符之冠談瓊台天然和

兩個茶壇分別用“兩岸一家親”和“瓊台兄弟情”的紅色封條封好（圖片由受訪者提供） 中評社北京2月26日電（記者 張爽）海南的白沙綠茶和台灣的梨山茶、海南的白馬駿紅和台灣的日月潭紅茶，以綠對綠，以紅對紅，由全國人大代表、海南省台灣同胞聯誼會會長符之冠和台灣陶茶文化團團長陳金旺親手倒入兩個茶壇中，壇中再放入符之冠親手寫的“統一是福”的祈福語，用台灣書法家吳季如當場題寫的“兩岸一家親，瓊台兄弟情”紅色封條封好，以“兩岸一家親，瓊台兄弟情”為主題的封茶儀式就完成了。符之冠與陳金旺約定，待到祖國統一日，茶壇就啟封。



這場封茶儀式是在“《告台灣同胞書》發表40周年紀念會”的十天後舉行的，符之冠說，海南省台聯想以此表達兩岸和平統一的美好願望。封茶儀式需要有一句祈福語，符之冠想了想，寫下了“統一是福”四個字。恰好海南對台工作有一副對聯是“兩岸一家親，瓊台兄弟情”，這四字正好可以做這幅對聯的橫批。



2019年全國兩會將於3月在首都北京拉開大幕，這是習近平主席在“《告台灣同胞書》發表40周年紀念會”上發表重要涉台講話後的首個全國兩會，台灣問題和台灣代表團無疑會成為海內外媒體追逐報道的焦點。作為全國人民代表大會台灣團代表，符之冠也會像往年一樣，乘飛機從鮮花盛開的海南飛往春寒料峭的北京，現在他正抓緊春節後的時間打磨兩會議案。



海南和台灣，同屬祖國的兩大寶島。溫熱的太平洋季風從海上吹拂過來，塑造了兩大島嶼相似的氣候和秉性，符之冠將瓊台之間這種特殊的親近感概括為“天然和”，他在接待來訪的台灣同胞時常說，海南與台灣之間地緣相近、人緣相親、文化相通、民俗相似。地緣相近，兩地同屬島嶼，經緯度、氣候十分相似；人緣相親，台灣少數民族和海南少數民族都屬於百越的後代，兩地的漢族人口絕大部分也都是從閩南過來的，海南話也屬閩南語系，兩地的人口結構十分相像；文化相通，不論是少數民族的文化，還是大中華的文化，海南和台灣都是相通的，甚至一些民俗都很相像。符之冠接待的不少台胞來到海南後，都會告訴他在海南的種種所見基本上就是台灣的翻版。



讓符之冠印象最深的，是相似的氣候帶來海南與台灣在經濟上的互補性。符之冠說，台灣對海南的現代農業、熱帶農業貢獻特別大，特別是在熱帶水果種植和海水養殖方面。“我們海南現在確立的12項重大產業中，排在前面的幾項都跟台灣有非常強的互補性。”



也正是因為這些得天獨厚的優勢，符之冠認為在討論設計“一國兩制”台灣方案時，海南大有作為，兩地在很多方面可以相互借鑒，相互比較，相互促進。符之冠說，海南在“一國兩制”台灣方案中可以起三方面的作用，分別是參照物、粘合劑、催化劑。



“我們海南可以作為‘一國兩制’台灣方案的大陸樣本、參照物。”符之冠說，海南在這一輪改革開放中被賦予的使命就是要建設一個中國特色社會主義的實踐範例。通過海南自貿區港的建設，讓海南能夠在制度優勢的前提下，經濟文化社會全面發展，體現社會主義制度的優越性。



符之冠認為，有了海南這樣一個參照物，台灣就會看到大陸是會尊重台灣現有社會制度的。



至於“粘合劑”，符之冠說，這是建立在瓊台“天然和”基礎上的。今年兩會上，符之冠打算提一個議案：海南可以率先成為試行台灣同胞享有同等待遇的示範省。“海南以省的方式來做試點，最後形成一個推廣的方案。只要是有利於台灣同胞在大陸享有同等待遇的措施和方法，都可以在海南試行。這樣的話，不單單是瓊台的經濟能夠融合，瓊台同胞的心靈也能夠契合，粘合劑的力量就會很大。”



說到“催化劑”的功能，符之冠提到了位於海南的兩岸交流的重要平台——博鰲亞洲論壇。創辦於2001年的博鰲亞洲論壇是一個非官方的國際會議組織，每一屆論壇都邀請台灣嘉賓來參會。



符之冠回憶說，習近平總書記也曾數次到海南來參加博鰲論壇，而且每一次都會見了台灣嘉賓。國家領導人每年都在博鰲發表有關兩岸的講話，這些講話精神都影響了大陸的對台政策。



“如果我們能夠在博鰲亞洲論壇基礎上，搭建兩岸溝通協商的平台，讓台灣的各政黨各界別在‘一個中國’前提下充分溝通，海南就能夠為祖國統一發揮催化劑的作用。”符之冠說，這也是他在今年兩會上打算提出的涉台議案之一。

