中評兩會專訪：王貴國談“一國兩制”在香港

政協委員、著名法學專家王貴國（中評社圖片） 中評社香港2月24日電（記者 侍佳妮）全國政協委員、著名國際經濟法學專家王貴國日前接受中評社專訪，表示“一國兩制”在香港實行二十二年整體是成功的，但“一國兩制”本身是新生事物，在實行過程中必然會出現一些問題。



王貴國認為，香港回歸之初，中央政府對香港的管理過少，沒有明確指出在維護“一國”方面有哪些要求，以致如今香港人對“一國”的概念和情懷淡薄到了相當低的程度。並且，過去中央政府太注重香港資本家的利益，普通香港市民感受不到政策的溫暖，這也是需要反省和改進之處。



但是王貴國也強調，反省同時不可矯枉過正。他引用《道德經》中的名言“太上不知有之，其次親而譽之，其次畏之，其次侮之。” 認為如果香港老百姓感受不到“一國”的壓迫感，有很大的自由度，又明確知道不可逾越的底線在哪裡，就是“一國兩制”最好的狀態。



作為政協委員和法律專家，王貴國將在兩會上提出一個具體而務實的建議：香港基本法委員會不能僅僅在北京有辦公室，應該在香港也設立一個對等的辦公室或辦事處，招募香港本地年輕人全職做法律研究。在北京的基本法委員會委員也應當定期來香港辦公，了解香港社會的現狀和動態。



中評社專訪王貴國，專訪全文如下：



中評社：“一國兩制”在香港實踐已經跨入第二十二個年頭，您認為這二十多年來，“一國兩制”在香港的實踐有哪些經驗，又有哪些教訓？



王貴國：整體來看，“一國兩制”在香港實行二十二年是成功的。“一國兩制”本身是一個新生事物，在實行過程中，必然會出現一些問題。“一國兩制”是一個既對立又統一的關係，我們要承認，其中有矛盾。主要的矛盾在於怎麼看待“一國”。“一國”是一個大圓，“兩制”在這個圓的範圍內浮動，只要不超出這個範圍，就有很大空間。一旦超出，就是跨過紅線，“兩制”就過界了。如何不超過這個紅線，我認為需要從中央政府、香港政府和香港社會認知這三個方面考慮。

