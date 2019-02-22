社評：阻撓引渡殺人犯　反對派議員愧對港人

生命的消逝呼喚正義，反對派議員們看到了嗎？ 中評社香港2月22日電（評論員 鉄舸）香港立法會正在為香港法律要不要堵塞重大漏洞進行辯論。如果不修例彌補這個香港法律的重大缺陷，殘忍殺害懷孕女友、棄屍後逃囘香港的殺人嫌犯就難以遣送囘案發地接受審判，而這個去年轟動港台的“一屍兩命”將繼續削弱國際社會對香港法治的信心。但是這個得到主流民意高度支持的修訂議案，卻遭到極端反對派議員的大肆攻擊。他們只為了一己私利而大肆渲染所謂“假設推斷”，竭力阻撓引渡殺人嫌犯受審，根本無視受害者家屬的悲慘遭遇，完全忽視香港選民的主流民意，肆意荼毒踐踏香港的法治形象，著實愧對香港，愧對香港選民。



這個香港特區的重大法律漏洞是由去年轟動港台兩地的“一屍兩命”的案件，逐步引起社會關注的。2018年2月香港籍潘姓女子到台灣，遭同行的港籍陳姓男友殺害，當時潘女已懷有身孕，一屍兩命。陳犯案之後逃回香港，被香港警方依竊盜、洗錢等罪嫌羈押至今。據相關消息稱，疑犯在香港落網後坦承在台灣殺害女友並棄屍，更透露女友已懷孕3個月，因懷疑對方出軌而起爭執，錯手殺人。潘姓女子的父親一直希望將陳姓嫌犯遣送到台灣審判，而台北士林地檢署要求香港遣送陳姓嫌犯到台灣偵審。台灣方面已經對陳姓嫌犯依殺人罪通緝，時效37年6個月。



案情簡單明瞭，就是港藉殺人嫌犯殺人後潛逃香港。而殺人嫌犯之所以遲遲不能就此轟動港台的“一屍兩命”案接受司法偵審，關鍵就是因為香港法庭無權處理境外兇殺案，而港台兩地之間又沒有互相引渡逃犯的協議，使得這宗案件拖延至今難以偵審。



很明顯，如果這個犯罪事實清晰的跨境案件長期得不到解決，將持續嚴重損害對香港的極為重要的法治形象。正如香港保安局局長李家超2019年2月15日在立法會保安事務委員會會議上，就有關香港與其他地方在刑事事宜相互司法協助方面的合作的開場發言所指出：“現有的制度，不能夠讓我們處理台灣方面提出法律協助及移送嫌疑人的請求，凸顯出法律上的嚴重缺陷。這個法律缺陷，除了不能夠彰顯公義，不能夠紓解死者家屬的悲痛外，亦使嚴重罪犯可潛伏在香港，威脅其他巿民的人身安全。”



且不論當年是誰刻意製造了這麼一個香港“法律上的嚴重缺陷”，既然這個“嚴重缺陷”已經使殺人嫌犯不能及時依法受到懲處，不僅難以紓解死者家屬的心中創傷，還持續損害香港引以為傲的法治形象，更可能因此惡化香港的法治環境，讓香港變相成為“逃犯天堂”，那麼毫無疑問，香港需要儘快堵塞這個“法律上的嚴重缺陷”。