柳金財：韓國瑜兩岸論述對蔡政府的衝擊

中評社香港2月27日電（作者 柳金財）近期藍營政治明星、高雄市長韓國瑜，不斷與蔡英文在兩岸路線上隔空較勁，對比以往這樣的“中央”與地方在兩岸路線競逐現象絕無僅有。這顯示“九合一”地方選舉後，由於藍營獲得十五席縣市執政地位，試圖運用“地方包圍中央”削弱民進黨執政的“中央”政府對兩岸事務主導權，擺脫被邊緣化地位。韓國瑜市長拋出的兩岸論述，主要圍繞在“九二共識、一中各表”、“兩岸你儂我儂、指腹為婚”、強調“兩岸一家親”的心理文化認同。



一、“新型”南部崛起衝擊民進黨國家戰略思維



從韓市長發展高雄的藍圖來說，“貨出人進、高雄發大財”目標即是奠基在“九二共識、一中各表”發展西進政策及南南合作。這不僅標誌著韓國瑜路線，是向2008－2016年期間兩岸立基在“九二共識”政治基礎致力於經濟交流與合作的回歸；同時也意味著南台灣最大城市在地行動在長期瀰漫台灣主體意識的形塑下，新形式的“南部崛起”對民進黨執政“中央”的國家戰略進行挑戰與反動省思。



韓國瑜以其心直口快、庶民語言直決對球，宣稱既然蔡政府掌握行政和立法權完全執政，既不要“九二共識”，也不敢台獨，又不承認“中華民國”，也不要“台灣共和國”，那到底要什麼？既然民進黨在“立法院”是多數，乾脆就獨立了，不要“裝腔作勢擦脂抹粉”。蔡英文“總統”則回應國家的方向只有一個，就是“自由、民主、安全及繁榮”，“我們是主權國家”，人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有“指腹為婚”這回事，並酸“以為多了好幾位陸委會主委”。顯然，蔡“總統”的兩岸論述仍然還是侷限在“中華民國”與台灣關係上。韓國瑜直指“維持現狀”的目的性為何？國家願景與目標一直欠缺清晰性？台灣民眾對於台灣前途未來與兩岸關係發展已經沒有方向感？



高雄在民進黨長達二十年執政下可說是最富有台灣本土意識與主體意識區域，反中及追求政治自主性意識最為強烈。但韓國瑜認為高雄發展需要“政治降低，經濟拉高”，向民進黨執政“中央”喊話“再阻饒高雄市與大陸城市交流，就是無聊”，強調城市治理髮展主義主軸。反問民進黨當局“現在幫2300萬台灣同胞找到什麼路？”反問民進黨動輒說2300萬人民要尊嚴，難道他韓國瑜就不要尊嚴嗎？“我不也說不要懷疑台灣人民追求民主的決心”。顯見，韓國瑜在高雄發展主軸上強調“發展、尊嚴、民主”

