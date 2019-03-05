社評：習近平訪朝與訪韓將有助半島和平發展

中評社香港3月5日電（評論員 郭偉峰）如果中國國家主席習近平在今年內能夠順利進行訪問朝鮮與韓國之行，勢必給中朝關係乃至半島的和平發展形勢帶來更加積極的變化。



我們知道，朝鮮最高領導人金正恩早已邀請習近平主席訪朝。中國外交部發言人陸慷在今年1月10日答記者問時也表示：“中朝之間有高層互訪的傳統。高層交往在中朝關係發展中歷來發揮著重要的引領和推動作用。我們願同朝方加強高層交往，深化戰略溝通，擴大交流合作。如果有這方面的消息，我們會及時發布”。從陸慷的上述措辭中可以知道：習近平今年內肯定要訪問朝鮮，所剩下的就是時間安排問題，不存在其它的什麼障礙。



如果成行，這將是習近平擔任中國國家主席以來首次到訪朝鮮。上次中國國家主席訪問朝鮮還是2005年的胡錦濤，距今已經14年之久了。中朝關係的坎坷，從中可見。



我們認為，在今年1月8日，習近平同當日抵京的金正恩舉行的會談，實際上已經為習近平今年內訪問朝鮮定下了積極的基調：



第一，因應中朝歷史變化，要塑造更加牢固、更加深入的中朝關係：一，今年有中朝關係的重要歷史節點，即為中朝建交70周年，這對中朝關係發展具有承前啟後、繼往開來的重要意義。二，去年以來的中朝關係出現了新的歷史性變化，有利於中朝雙方繼續保持高層交往、加強戰略溝通、深化友好交流合作，推動中朝關係長期健康穩定發展。



第二，因應半島和平要求，要有利於加強中方對半島局勢的“四個支持”：一，支持朝方繼續堅持半島無核化方向。二，支持北南持續改善關係。三，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果。四，支持有關方通過對話解決各自合理關切。也就是說，習近平訪問朝鮮的根本意圖，並不是局限在中朝關係之間，而是要為半島的和平發展發揮更加全面的促進作用。

