中評關注：特金會2.0 韓專家有何期待？

中評社香港2月25日電（記者 崔銀珍）特金會2.0版馬上就要在越南首都河內上演，中評社記者事先採訪了幾位韓方專家，請他們談了談對第二次特金會的期待。眾專家都希望本次特金會能在第一次峰會的基礎上，在朝鮮棄核以及朝鮮半島無核化的問題上制定清晰的、美朝雙方都認可的路線圖，拿出具體的成果。部分專家也擔心，美國國內的保守派或反特朗普政府派會使得目前美國政府在朝核問題上缺少一些推進動力。



韓國東國大學校朝鮮(朝鮮)學科教授金榕炫表示，在第二次美朝首腦會談上，有關韓半島無核化與和平體制構建步驟當中，無核化的全面路線，寧邊核設施的廢棄以及相當於緩解對朝制裁的措施以及相關問題將會是主要議題。在這次首腦會談上，如果能夠在全體無核化日程的20%上達成和解的話，也可被視為非常成功的。重要的是，以可視性的措施為中心，實現朝鮮的無核化，針對朝鮮的無核化，作為相應的措施，美國雖不能直接使用‘緩解制裁’這句話，但是可以實施相當於緩解制裁的‘延緩制裁’措施，例如金剛山觀光，開成工業園區的再開等。



以此為基礎，在第二次首腦會談上，引出美朝間的終戰宣言，和平聯絡所的開設等與改善兩國關係相關的部分達成協議是最佳的。當然，這次會談不能達成100%的‘終戰宣言’。將相當於終戰宣言的互不侵犯等相關部分納入宣言或者是合意文件中，並在美朝層次上，作為第二次首腦會談的結果，來引出與終戰宣言相關的，進一步的協議的話，今後，可以將終戰宣言的水準由韓朝美，向那之後的韓朝美中具體化，形式化。



這次的第二次美朝首腦會談的內容，基本上都是可以由金正恩委員長和特朗普總統具有魄力的決斷來決定的。在此期間，從事務的層次探討的無核化和平體制進程還不是完全整理的內容，所以需要兩位領導人的決斷，以此轉變國際社會的顧慮以及負面的視線，使其向良好積極的方向發展。為了積極地解決現狀，美朝兩國的首腦是否能夠在這次會談上將彼此的意志正確地一致將會是關鍵。



韓國朝鮮大學院大學校梁茂進教授肯定指出，將要到來的第二次美朝首腦會談能夠導出“具有意義的”結果。其根據首先是金正恩委員長與特朗普總統都需要無核化以及兩國關係正常化的成果。其次，為了拿出成果，可以看出美朝的實務者之間正在進行徹底的溝通與準備，最後韓國政府在此階段提出了許多解決方案並充分地扮演好了仲裁者角色，所以這次會談將會達到具有意義的結果。



第二次美朝首腦會談的議題基本上已經對外公開。即 1）美朝關係的正常化；2）韓半島和平體制的構建；3）完全的無核化；4）人道問題以及對朝制裁的緩解。當然，這四個議題已經在6.12會議的協議內容上了。議題的順序多少會有些變化，但會在大的框架下，可能將針對一議題，具體的實質性的血肉一點一點貼上去。例如 1）關係正常化：開啟為了在平壤與華盛頓設置聯絡事務所的實務會談；2）韓半島和平體制：公布意味著美朝之間戰爭終止的文書，促進為了終戰宣言以及締結和平協定的(韓朝美中)四方會談的召開；3）完全的無核化：針對豐溪裡、東倉裡設施解除的檢驗，寧邊核設施園區的申報、檢驗、廢棄順序的實質性的措施；4）構建為了緩解對朝制裁的委員會，人道性地緩解制裁，或者考慮韓朝關係的特殊性而免除針對韓朝間經濟合作的制裁，或者認定例外事項；送還美軍遺骸等(這種)水準的協議書內容。作為此外的事項，在適當的時期特朗普訪問平壤，金正恩委員長訪問華盛頓也可能會納入內容。



“我擔心的是，美國國內的反特朗普情緒比較強烈，所以即使簽訂了具有歷史意義的協議書，反對勢力是否會貶低也是一個問題。無核化以及關係正常化是需要階段性、同時性、並行性，而對此以‘小交易’(small deal)，或者對於金正恩委員長的無核化意志不信等為內容的，美國議會和媒體、專家的針對特朗普政府的攻擊，意味著美國在應該採取的相應措施上缺少相應的推進動力。”

