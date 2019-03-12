中評鏡頭：星光大道AR技術和李小龍對打！

星光大道（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月12日電（記者 郭至君）過去10年，星光大道是香港最受歡迎的名勝景點之一，每月吸引超過50萬人到訪，展現香港作為“東方好萊塢”的魅力。2015年，星光大道暫時關閉進行整修及改善。時隔逾三年，星光大道今年2月重新開放，不僅海濱長廊大改造，巨星掌印和明星銅像都有新歸宿。



星光大道最萬眾矚目的景點之一就是巨星掌印，百年來的香港電影工作者將他們的芳名及手印，永遠留在星光大道上。昔日的星光大道，巨星掌印是嵌於地面，新設計將其安置在木製的扶手欄桿上，不僅方便遊人觀賞，更可以維港作背景與其自拍。巨星掌印採用的顏色參考金像獎獎座，採用典雅銅色，掌印以“高清”設計，細緻到掌紋也一清二楚。巨星掌印及銅像均會注入數碼元素。屆時遊人憑藉一部智能手機，便能通過掃描二維碼瀏覽巨星簡介，觀看相關電影短片，更能與梅艷芳、李小龍、麥兜等“明星”互動合照。還可以下載智慧手機應用程式，透過AR技術，挑選姿勢和李小龍PK武術，錄製成影片娛樂感十足。



星光大道回歸後，李小龍、梅艷芳銅像加入特別的流水階梯設計。而“水”也恰恰與兩位主角呼應，如李小龍截拳道“水的哲學”，以及梅艷芳的名曲《似水流年》。而重新打造後的海濱長廊也擁有全新基座和大量綠化空間，設計靈感來自水波流動的形態。基座採用了“魚鱗”式設計，嵌入LED燈光裝置，可預設不同模式配合“幻彩詠香江”或其他節慶活動。護欄採用波浪形設計，地磚亦採用波浪紋，與維港的水波相映襯，優雅而富現代感。



設計師在長廊貼心地添了不少面向維港的座椅，大家走累了便能坐下來與親人朋友談天，或是眺望維港靜靜地來杯咖啡，星光大道沿途設置了4個種滿植物的扇形鏤空涼亭，可供遊人遮陰。新設計可謂大大提高了人性化。星光大道增設了全新的美食亭，由主打香港傳統小食的“美樂士多”經營，參考港式小販街邊檔“朝桁晚拆”的特色，可隨意開合。



修繕之後的星光大道更加地具有香港特色，是來港必不可少的打卡景點之一！

